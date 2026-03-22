|
عربي-دولي

إسرائيل تُعلن استهداف بنى تحتية عسكرية في طهران (فيديو)

Lebanon 24
22-03-2026 | 11:45
إسرائيل تُعلن استهداف بنى تحتية عسكرية في طهران (فيديو)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، شن موجة غارات استهدفت بنى تحتية عسكرية، منها مواقع لإنتاج وسائل قتالية ومقرات في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أنجز سلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية خلال ساعات الليلة الماضية موجة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني الإرهابي في منطقة طهران".

وأشار عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أنه خلال الغارات "ألقت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو عشرات الذخائر على مواقع استخدمتها الأجهزة الأمنية الخاضعة للنظام الإيراني الإرهابي لإنتاج وسائل قتالية وتخزينها".

وأوضح أن من بين المواقع التي تم استهدافها: "قاعدة للجيش الإيراني استُخدمت لتدريب الجنود ولتخزين منظومات صاروخية معدّة لاستهداف الطائرات".

ولفت إلى أنه جرى استهداف "موقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية تابع لوزارة الدفاع الإيرانية، وموقع لإنتاج وسائل قتالية تابع لسلاح الجو في الحرس الثوري".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي "هاجم مقرًا إضافيًا لوزارة الاستخبارات الإيرانية ومقر طوارئ لقوات الأمن الداخلي"، مبينًا أن الغارات تأتي "في إطار مرحلة تعميق الضربة الموجّهة إلى المنظومات الأساسية للنظام الإيراني الإرهابي وأركانه".

وتأتي الغارات الإسرائيلية بعد أن صادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على تنفيذ هجمات اليوم الأحد على جميع جبهات الحرب مع إيران، على ما ذكرت القناة 12 العبرية.

كما جاءت هجمات تل أبيب على طهران، بعد هجوم إيراني استهدف عراد في النقب جنوبي إسرائيل، بعد وقت قصير من هجوم مماثل على مدينة ديمونا، خلّف عشرات الإصابات.

مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: إنذارات عاجلة لسكان طهران تمهيدا لاستهداف بنى تحتية عسكرية
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 22:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران وأصفهان وشيراز
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 22:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
من بينها جامعة ومخبأ عسكري.. إسرائيل تستهدف بنى تحتية للنظام الإيراني في طهران
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 22:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: لا قرار باستهداف بنى تحتية لبنانية إلا إذا استخدمت ضد إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 22:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
