إسرائيل تُعلن استهداف بنى تحتية عسكرية في طهران (فيديو)

#عاجل جيش الدفاع انجز موجة غارات استهدفت مواقع لإنتاج وسائل قتالية ومقرات في طهران



⭕️أنجز سلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية خلال ساعات الليلة الماضية موجة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني الإرهابي في منطقة طهران.



— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 22, 2026

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أنجز سلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية خلال ساعات الليلة الماضية موجة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإرهابي في منطقة طهران".وأشار عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أنه خلال "ألقت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو عشرات الذخائر على مواقع استخدمتها الخاضعة للنظام الإيراني الإرهابي لإنتاج وسائل قتالية وتخزينها".وأوضح أن من بين المواقع التي تم استهدافها: "قاعدة للجيش الإيراني استُخدمت لتدريب الجنود ولتخزين منظومات صاروخية معدّة لاستهداف الطائرات".ولفت إلى أنه جرى استهداف "موقع لإنتاج وتخزين وسائل قتالية تابع لوزارة الدفاع الإيرانية، وموقع لإنتاج وسائل قتالية تابع لسلاح الجو في الحرس الثوري".وأكد أن الجيش الإسرائيلي "هاجم مقرًا إضافيًا لوزارة الاستخبارات الإيرانية ومقر طوارئ لقوات الأمن الداخلي"، مبينًا أن الغارات تأتي "في إطار مرحلة تعميق الضربة الموجّهة إلى المنظومات الأساسية للنظام الإيراني الإرهابي وأركانه".وتأتي الغارات بعد أن صادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على تنفيذ هجمات اليوم الأحد على جميع جبهات الحرب مع ، على ما ذكرت القناة 12 العبرية.كما جاءت هجمات على طهران، بعد هجوم إيراني استهدف عراد في جنوبي ، بعد وقت قصير من هجوم مماثل على مدينة ديمونا، خلّف عشرات الإصابات.