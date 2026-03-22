زيلينسكي يحث الحلفاء على تشديد العقوبات ضد روسيا

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد الدول الحليفة على مواصلة الضغط عبر فرض عقوبات على ، وذلك قبيل اليوم الثاني من المحادثات بين الوفدين الأوكراني والأمريكي بشأن سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.



ولم يحضر ممثلو روسيا الجولة الأحدث من المحادثات التي انطلقت في فلوريدا أمس السبت.



ويرأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس .





وقال زيلينسكي أمس إنَّه يجب استمرار المحادثات إذا كانت هناك نية للتوصل إلى اتفاق، لكنه دعا اليوم الأحد إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد ما يسمى بأسطول الظل الروسي وحرمان من عوائد .



وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "تمنح العوائد روسيا شعورا بالإفلات من العقاب والقدرة على مواصلة الحرب. ولهذا السبب يجب أن تستمر الضغوط ويجب أن تكون فعالة".



وأضاف: "يجب ألا يشعر أسطول الظل الروسي بالأمان في المياه الأوروبية أو في أي مكان آخر. يمكن إيقاف وحظر الناقلات التي تخدم ميزانية الحرب ويجب الإقدام على هذه الخطوة، لا مجرد السماح لها بالمرور"، وفق تعبيره.



واحتجزت البحرية الأسبوع الماضي ناقلة نفط في غرب البحر المتوسط قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنَّها جزء من أسطول الظل الروسي، وهو شبكة من السفن تُستخدم لتصدير النفط على الرغم من العقوبات الغربية.



وتوسع أسطول الظل في أعقاب العقوبات الغربية على روسيا التي تستهدف الحد من عوائد موسكو النفطية، ليساعد بذلك في الحفاظ على تدفق صادرات النفط الروسية.



