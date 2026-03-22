تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يحث الحلفاء على تشديد العقوبات ضد روسيا

Lebanon 24
22-03-2026 | 13:12
A-
A+

facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد الدول الحليفة على مواصلة الضغط عبر فرض عقوبات على روسيا، وذلك قبيل اليوم الثاني من المحادثات بين الوفدين الأوكراني والأمريكي بشأن سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.

ولم يحضر ممثلو روسيا الجولة الأحدث من المحادثات التي انطلقت في فلوريدا أمس السبت. 

ويرأس الوفد الأمريكي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب


وقال زيلينسكي أمس إنَّه يجب استمرار المحادثات إذا كانت هناك نية للتوصل إلى اتفاق، لكنه دعا اليوم الأحد إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد ما يسمى بأسطول الظل الروسي وحرمان موسكو من عوائد النفط.

وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "تمنح العوائد روسيا شعورا بالإفلات من العقاب والقدرة على مواصلة الحرب. ولهذا السبب يجب أن تستمر الضغوط ويجب أن تكون العقوبات فعالة".

وأضاف: "يجب ألا يشعر أسطول الظل الروسي بالأمان في المياه الأوروبية أو في أي مكان آخر. يمكن إيقاف وحظر الناقلات التي تخدم ميزانية الحرب ويجب الإقدام على هذه الخطوة، لا مجرد السماح لها بالمرور"، وفق تعبيره. 

واحتجزت البحرية الفرنسية الأسبوع الماضي ناقلة نفط في غرب البحر المتوسط قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنَّها جزء من أسطول الظل الروسي، وهو شبكة من السفن تُستخدم لتصدير النفط على الرغم من العقوبات الغربية.

وتوسع أسطول الظل في أعقاب العقوبات الغربية على روسيا التي تستهدف الحد من عوائد موسكو النفطية، ليساعد بذلك في الحفاظ على تدفق صادرات النفط الروسية.
Advertisement
دونالد ترامب

يوم الأحد

الفرنسية

العقوبات

الأوروبي

بات على

دونالد

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:24 | 2026-03-22
Lebanon24
15:14 | 2026-03-22
Lebanon24
14:42 | 2026-03-22
Lebanon24
14:36 | 2026-03-22
Lebanon24
14:36 | 2026-03-22
Lebanon24
14:26 | 2026-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24