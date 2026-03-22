رداً على ترامب.. الحرس الثوري يهدد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل
22-03-2026
صعّد
الحرس الثوري الإيراني
لهجته، ملوّحاً بإغلاق مضيق هرمز بشكل كامل في حال تنفيذ
الولايات المتحدة
تهديداتها باستهداف منشآت الطاقة في
إيران
، في ظل تصاعد التوتر بين
طهران
وواشنطن.
وقال
الحرس الثوري
، في تصريحات، إنه "إذا نفذ
ترامب
تهديداته باستهداف منشآت الطاقة
الإيرانية
فسيُغلق مضيق هرمز بالكامل"، مؤكداً أن أي هجوم من هذا النوع سيقابل برد واسع.
وأضاف أن "منشآت الطاقة في الدول التي تستضيف قواعد أميركية ستكون أهدافاً مشروعة" في حال تعرضت إيران لهجوم، مشيراً كذلك إلى أن "الشركات التي تمتلك حصصاً أميركية ستُدمر بالكامل إذا جرى استهداف منشآت الطاقة".
تأتي هذه التصريحات في وقت لوّح فيه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية، ما لم يتم فتح مضيق هرمز خلال مهلة محددة، محذراً من إجراءات صارمة في حال عدم الامتثال.
في المقابل، أعلنت
بريطانيا
أنها لن تنجر إلى حرب على خلفية هذا التصعيد، في إشارة إلى تباين المواقف الدولية إزاء الأزمة المتفاقمة.
