رداً على ترامب.. الحرس الثوري يهدد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل

صعّد لهجته، ملوّحاً بإغلاق مضيق هرمز بشكل كامل في حال تنفيذ تهديداتها باستهداف منشآت الطاقة في ، في ظل تصاعد التوتر بين وواشنطن.

وقال ، في تصريحات، إنه "إذا نفذ تهديداته باستهداف منشآت الطاقة فسيُغلق مضيق هرمز بالكامل"، مؤكداً أن أي هجوم من هذا النوع سيقابل برد واسع.



وأضاف أن "منشآت الطاقة في الدول التي تستضيف قواعد أميركية ستكون أهدافاً مشروعة" في حال تعرضت إيران لهجوم، مشيراً كذلك إلى أن "الشركات التي تمتلك حصصاً أميركية ستُدمر بالكامل إذا جرى استهداف منشآت الطاقة".



تأتي هذه التصريحات في وقت لوّح فيه الرئيس الأميركي باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية، ما لم يتم فتح مضيق هرمز خلال مهلة محددة، محذراً من إجراءات صارمة في حال عدم الامتثال.



في المقابل، أعلنت أنها لن تنجر إلى حرب على خلفية هذا التصعيد، في إشارة إلى تباين المواقف الدولية إزاء الأزمة المتفاقمة.