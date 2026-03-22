في اجتماع طارئ غداً الاثنين.. الحكومة البريطانية تبحث الآثار الاقتصادية لحرب إيران

قال مسؤول في الحكومة إن رئيس الوزراء كير ستارمر سيعقد اجتماعا طارئا غدا الاثنين لمناقشة تأثير الحرب في الاقتصاد.



وأضاف المسؤول اليوم الأحد أنه من المتوقع أن يشارك محافظ بنك إنجلترا آندرو بايلي في الحكومية للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، وفقاً لـ" ".



وأكد وزير الإسكان في الحكومة البريطانية ستيف ريد، اليوم الأحد ضرورة الضغط على لفتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أن بلاده تعمل مع حلفائها لخفض التصعيد بالشرق الأوسط.

وهدد الرئيس الأميركي وكذلك إيران بتصعيد الحرب بمواصلة استهداف منشآت الطاقة والوقود في ، الأمر الذي قد يعني استمرار الاضطراب في أسواق الطاقة والأسواق المالية العالمية وتفاقم الأزمة في المنطقة.