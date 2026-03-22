إقتصاد

في اجتماع طارئ غداً الاثنين.. الحكومة البريطانية تبحث الآثار الاقتصادية لحرب إيران

22-03-2026 | 13:32
في اجتماع طارئ غداً الاثنين.. الحكومة البريطانية تبحث الآثار الاقتصادية لحرب إيران
قال مسؤول في الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء كير ستارمر سيعقد اجتماعا طارئا غدا الاثنين لمناقشة تأثير الحرب في إيران على الاقتصاد.

وأضاف المسؤول اليوم الأحد أنه من المتوقع أن يشارك محافظ بنك إنجلترا آندرو بايلي في اجتماع اللجنة الحكومية للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، وفقاً لـ"رويترز".

وأكد وزير الإسكان في الحكومة البريطانية ستيف ريد، اليوم الأحد ضرورة الضغط على إيران لفتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أن بلاده تعمل مع حلفائها لخفض التصعيد بالشرق الأوسط.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكذلك إيران بتصعيد الحرب بمواصلة استهداف منشآت الطاقة والوقود في الخليج، الأمر الذي قد يعني استمرار الاضطراب في أسواق الطاقة والأسواق المالية العالمية وتفاقم الأزمة في المنطقة.
