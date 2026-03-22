كوبا تحذر من عدوان محتمل لكنها تسعى للحفاظ على العلاقات مع واشنطن

أكد كارلوس فرنانديز دي كوسيو في مقابلة متلفزة عُرضت اليوم الأحد أن هافانا تستعد لاحتمال تعرّضها لغزو من ، لكنّ حكومتها لا ترغب في الوقت نفسه في تأزيم علاقتها مع ورئيسها .



وقال دي كوسيو في حديث لمحطة "إن بي سي" التلفزيونية ، "جيشنا على أهبة الاستعداد دائما. وفي الواقع، هو يستعد هذه الأيام لاحتمال حدوث عدوان عسكري. في ضوء ما يحدث في العالم، سيكون من السذاجة ألّا نفعل ذلك".

وأضاف دي كوسيو "لكننا نأمل في ألّا يحدث ذلك. لا نرى سببا لحصوله، ولا كيف يمكن تبريره"، مؤكدًا أن "كوبا لا ترغب في نزاع مع الولايات المتحدة. لدينا حاجة لحماية أنفسنا ولنا الحق في ذلك، لكننا مستعدون للجلوس للحوار".



