موجة غارات إسرائيلية على إيران.. هذا ما تم استهدافه

أعلن الجيش ، الأحد، أن سلاح الجو نفذ ضربات واسعة النطاق استهدفت العاصمة .





وذكرت مصادر أن الأهداف شملت مواقع لإنتاج وتخزين الأسلحة، وقاعدة عسكرية تُستخدم لتدريب الجنود وتخزين أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.



كما استهدف الجيش الإسرائيلي مقرا إضافيا لوزارة الاستخبارات، ومقر الطوارئ التابع لقوات الأمن الداخلي.

