إيران تواصل هجماتها ضد دول الخليج

أظهرت إحصائية شبكة قناة العربية اليوم استهدفت إيران عواصم وأماكن متفرقة في أنحاء دول الخليج بـ 5000 صاروخ ومسيرة إيرانية منذ قررت طهران مهاجمة دول مجلس التعاون الخليجي رداً على الحملة الأميركية - ضد النظام الإيراني، في مقابل ذلك تستمر الدفاعات الخليجية في اعتراض وتدمير الموجات المتتالية من الاعتداءات التي أدانتها دول المجلس ووصفتها بـ"السافرة والجبانة".

وأرسلت إيران في الساعات الماضية ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه منطقة الرياض، جرى اعتراض أحدها، فيما سقط صاروخان آخران في منطقة غير مأهولة، ونحو 22 مسيرة تجاه المنطقة الشرقية التي تضم منشآت طاقة، وشركات بتروكيماويات، في إصرار إيراني على زعزعة أمن واستقرار المنطقة والانتهاك الصارخ للمواثيق الدولية والقانون الدولي وتهديده للسلم والأمن الدوليين، وفقاً لقراءات المراقبين.

وكانت دعت إيران بضرورة مراجعة "حساباتها الخاطئة"، مشددة بإن الاستمرار في الاعتداء على دول المنطقة لن يحقق لها أية مكاسب، بل سيفضي إلى نتائج عكسية تفاقم معاناة إيران وتكلفها ثمناً سياسياً عالياً وتزيد من عزلتها.



وفي أحدث إجراء دبلوماسي لحماية الأمن، والاستقرار، أبلغت السعودية الملحق العسكري في سفارة إيران لدى المملكة، ومساعد الملحق العسكري في السفارة، وثلاثة أشخاص من أعضاء طاقم البعثة بمغادرة المملكة واعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم، مشددة إن عليهم مغادرة أراضي البلاد خلال (24) ساعة.



البحرين: 145 صاروخاً وأكثر من 200 مسيرة

وفي محصلة الاعتداءات على دول الخليج، تصدت البحرين منذ بدء الهجمات الإيرانية لـ 145 صاروخاً، و246 طائرة مسيرة، استهدفت البلاد، وشهدت المنامة في الأمس اتصالات مكثفة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى مع قادة عرب ودوليين، إذ ناقش مع عبدالفتاح السيسي الرئيس المصري، التطورات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أجرى اتصالاً بإيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، لبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة.



قطر: وفاة 7 أشخاص

وشهدت الساعات الماضية في قطر مناقشات قطرية ألمانية تناولت آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة، في حين كشفت عن سقوط طائرة مروحية قطرية في المياه الإقليمية للبلاد بسبب "عطل فني"، فيما توفي الذين كانوا على متنها وهم 7 أشخاص.



الإمارات: تعاملنا مع 25 مسيرة

الأمر ذاته في الإمارات إذ تعاملت دفاعات البلاد مع 4 صواريخ باليستية، و25 طائرة مسيرة قادمة من إيران، ليصبح إجمالي الاعتداءات الإيرانية التي تعاملت معها الدفاع الإماراتية نحو 345 صاروخاً باليستياً، و15صاروخاً جوالاً، و 1773 طائرة مسيرة، إذ دت إلى مقتل 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، و6 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية.



في حين أُصيب 160 شخص بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، ، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية، السويدية والتونسية.



الكويت ترصد 9 صواريخ و7 مسيرات

وفي إطار تصاعد الهجمات الإيرانية، قالت الداخلية الكويتية إنها تعاملت في غضون الساعات الماضية مع 11 بلاغاً مرتبطاً بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي ليرتفع مجموع البلاغات التي باشرت الفرق التعامل معها منذ بداية العدوان إلى 472 بلاغاً.



وذكرت الدفاع الكويتية أنها رصدت تسعة صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال ال24 ساعة وتمكنت منظومات الدفاع الجوي من اعتراضها والتعامل معها دون أي أضرار مادية، مبينة أنها رصدت 7 مسيرات معادية وجرى تدميرها.



مقابل الاعتراضات الدفاعية العسكرية، برز تطور كويتي موازٍ، إذ قدمت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي رسالة احتجاج رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو، وذلك على خلفية الانتهاكات الجسيمة، والاعتداءات الإيرانية التي طالت سيادة أجوائها ومرافق مطار الكويت الدولي.





وأضافت في بيان أنها في رسالتها أكدت أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، إذ عرضت سلامة الركاب وشركات الطيران والعاملين في مطار الكويت الدولي إضافة إلى منشآت مطار الكويت الدولي لمخاطر جسيمة.



وأوضحت أن هذه الأحداث أدت إلى اضطراب حركة الملاحة الجوية ما استدعى وقف رحلات الطيران كافة وتسبب في خسائر مادية كبيرة لقطاع الطيران المدني وإصابات بشريه إضافة إلى تعريض أمن وسلامة الركاب والمنشآت للخطر.



وشددت في رسالتها الرسمية على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي لضمان حماية المجال الجوي والمنشآت المدنية، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات بما يكفل سلامة وأمن الطيران المدني وسيادة دولة الكويت على أجوائها والمباني والمنشآت التابعة لمطار الكويت الدولي وفقا للمعايير الدولية.



في سياق متصل، يقرأ باحثون ومحللون استمرار اعتداءات إيران ضد دول المجلس في مؤشر نحو الأعمال الاستفزازية أو التهديدات الموجهة إلى دول الجوار، بجانب إصرار الإيرانيين على زعزعة أمن واستقرار المنطقة.



ويطالب عايد المناع، باحث سياسي كويتي تحدث لـ "العربية" بضرورة قطع دول الخليج علاقاتها مع إيران نتيجة استمرارها في الهجمات التي طالت عواصم خليجية، وعدم الاكتفاء بما أسماه "بطرد الملحق العسكري"، وهي خطوة اتخذتها دول خليجية كالسعودية وقطر مشدداً على ضرورة إغلاق سفارات طهران في دول الخليج.