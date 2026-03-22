|
عربي-دولي
عراقجي: نحذر من تداعيات أي استهداف عسكري لمحطة بوشهر النووية
Lebanon 24
22-03-2026
|
14:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي من تداعيات خطيرة لأي استهداف عسكري لمحطة بوشهر النووية، مؤكداً أن مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى تسرب كميات كبيرة من المواد المشعة، بما يشكل تهديداً مباشراً للبيئة والسكان داخل
إيران
وخارجها.
وجاء هذا التحذير في رسالة رسمية وجّهها عراقجي إلى
مجلس الأمن الدولي
، على خلفية الهجمات التي قال إن
الولايات المتحدة
وإسرائيل نفذتاها ضد منشآت نووية إيرانية، معتبراً أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق
الأمم المتحدة
، فضلاً عن مخالفتها للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
مواد نووية
وأشار عراقجي إلى أن محطة بوشهر تُعد منشأة نووية عاملة تحتوي على آلاف الكيلوغرامات من المواد النووية، محذراً من أن أي إصابة مباشرة لها قد تؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة جداً من المواد المشعة في البيئة، بينما قد يؤدي استهداف خطوط إمداد الطاقة الخاصة بها إلى تعطّل أنظمة التبريد، ومن ثم احتمالية انصهار قلب المفاعل وانتشار الإشعاعات على نطاق واسع.
وأضاف أن استهداف المنشآت النووية، حتى في سياق النزاعات، محظور بموجب قواعد
القانون الدولي الإنساني
، نظراً لما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة تتجاوز حدود الدولة المستهدفة، وتمتد إلى الأمن والسلامة الإقليميين والدوليين.
وسائل إعلام إيرانية: تعرض مدينة بوشهر الساحلية لهجوم ولا معلومات بشأن تضرر محطة بوشهر النووية
وسائل إعلام إيرانية: تعرض مدينة بوشهر الساحلية لهجوم ولا معلومات بشأن تضرر محطة بوشهر النووية
الوكالة الذرية: إيران أبلغتنا عن مقذوف أصاب محطة بوشهر النووية
الوكالة الذرية: إيران أبلغتنا عن مقذوف أصاب محطة بوشهر النووية
وزير النفط الروسي: استمرار أعمال الإنشاء بمحطة بوشهر النووية في إيران
وزير النفط الروسي: استمرار أعمال الإنشاء بمحطة بوشهر النووية في إيران
بعد استهداف محطة بوشهر النووية.. مخاوف من "كارثة إشعاعية"
بعد استهداف محطة بوشهر النووية.. مخاوف من "كارثة إشعاعية"
زامير: العملية ضد حزب الله في بدايتها وستستمر لضمان أمن شمال إسرائيل
زامير: العملية ضد حزب الله في بدايتها وستستمر لضمان أمن شمال إسرائيل
أكثر من 400 صاروخ إيراني أُطلقت على إسرائيل منذ بداية الحرب
أكثر من 400 صاروخ إيراني أُطلقت على إسرائيل منذ بداية الحرب
وسط العراق.. ضربات اسرائيلية تستهدف مواقع للحشد الشعبي
وسط العراق.. ضربات اسرائيلية تستهدف مواقع للحشد الشعبي
إيران تواصل هجماتها ضد دول الخليج
إيران تواصل هجماتها ضد دول الخليج
موجة غارات إسرائيلية على إيران.. هذا ما تم استهدافه
موجة غارات إسرائيلية على إيران.. هذا ما تم استهدافه
وهل تحتاج ابنة بشير الجميل إلى من يدافع عن مواقفها؟
وهل تحتاج ابنة بشير الجميل إلى من يدافع عن مواقفها؟
اختطاف والدة إعلامية أميركية.. ونداء عاجل ومؤثر
اختطاف والدة إعلامية أميركية.. ونداء عاجل ومؤثر
ماذا فعل "حزب الله" مع نازحين؟
ماذا فعل "حزب الله" مع نازحين؟
تقرير يحذر لبنان.. ماذا قال عن "الحزب"؟
تقرير يحذر لبنان.. ماذا قال عن "الحزب"؟
طلب على الدولار.. ما السبب؟
طلب على الدولار.. ما السبب؟
15:24 | 2026-03-22
زامير: العملية ضد حزب الله في بدايتها وستستمر لضمان أمن شمال إسرائيل
15:14 | 2026-03-22
أكثر من 400 صاروخ إيراني أُطلقت على إسرائيل منذ بداية الحرب
14:42 | 2026-03-22
وسط العراق.. ضربات اسرائيلية تستهدف مواقع للحشد الشعبي
14:36 | 2026-03-22
إيران تواصل هجماتها ضد دول الخليج
14:26 | 2026-03-22
موجة غارات إسرائيلية على إيران.. هذا ما تم استهدافه
14:24 | 2026-03-22
كوبا تحذر من عدوان محتمل لكنها تسعى للحفاظ على العلاقات مع واشنطن
فيديو
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
