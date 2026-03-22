تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

أكثر من 400 صاروخ إيراني أُطلقت على إسرائيل منذ بداية الحرب

Lebanon 24
22-03-2026 | 15:14
A-
A+
أكثر من 400 صاروخ إيراني أُطلقت على إسرائيل منذ بداية الحرب
أكثر من 400 صاروخ إيراني أُطلقت على إسرائيل منذ بداية الحرب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع استمرار الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة للأسبوع الرابع، أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بوقوع 3 انفجارات قوية في أصفهان وسط البلاد.

وذكرت تقارير بأن هجوماً صاروخياً استهدف مقراً تابعاً للحرس الثوري الإيراني في محافظة أصفهان وتحديداً جنوب منطقة سباهانشهر.

فيما تم استهداف قاعدة جوية عسكرية في بندر عباس جنوب إيران. ووثق مقطع فيديو متداول دخانا أسود يتصاعد من القاعدة الجوية ويغطي مكان الهجوم.

كما تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن 3 انفجارات في ميناء لنجة جنوبي البلاد.

تزامنا مع ذلك، سمع دوي عدة انفجارات في شرق طهران، ما أدى إلى تفعيل الدفاعات الجوية.

ومنذ صباح اليوم الأحد، سمعت أصوات انفجارات في مدن إيرانية مختلفة من بينها أراك، الأهواز، بوشهر، بارسيان، كرج، كنارك، محمد شهر، ويزد.

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد تنفيذ ضربات واسعة النطاق استهدفت العاصمة طهران.

وشملت الأهداف مواقع لإنتاج وتخزين الأسلحة، وقاعدة عسكرية تُستخدم لتدريب الجنود وتخزين أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

كما استهدف الجيش الإسرائيلي مقرا إضافيا لوزارة الاستخبارات، ومقر الطوارئ التابع لقوات الأمن الداخلي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح يوم الخميس الماضي، إنه لم يعد بوسع إيران تخصيب اليورانيوم أو صنع صواريخ بالستية.

كما أضاف أن إيران أصبحت "أضعف من أي وقت مضى"، وأن الهجمات على إيران ستستمر "للمدة التي تتطلبها الضرورة ".

في حين قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن طهران أطلقت أكثر من 400 صاروخ بالستي باتجاه إسرائيل منذ اندلاع الحرب، تمّ اعتراض 92 في المئة منها.

 
الإعلام الاسرائيلي: تم إطلاق نحو 400 صاروخ من إيران منذ بداية الحرب
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 22:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة فارس عن مصدر عسكري: أطلقنا أكثر من ٥٠٠ صاروخ باليستي ومجنح منذ بداية الحرب
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 22:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران: إطلاق 500 صاروخ وأكثر من 2000 طائرة مسيّرة منذ بداية الحرب
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 22:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اعتراض أكثر من 50 مسيرة أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل منذ بداية العملية العسكرية
lebanon 24
Lebanon24
22/03/2026 22:05:04 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

وسائل الإعلام

قوات الأمن

صباح اليوم

يوم الأحد

الإيراني

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:24 | 2026-03-22
Lebanon24
14:42 | 2026-03-22
Lebanon24
14:36 | 2026-03-22
Lebanon24
14:36 | 2026-03-22
Lebanon24
14:26 | 2026-03-22
Lebanon24
14:24 | 2026-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24