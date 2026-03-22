أكثر من 400 صاروخ إيراني أُطلقت على إسرائيل منذ بداية الحرب

مع استمرار الحرب بين إيران
وإسرائيل والولايات المتحدة للأسبوع الرابع، أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بوقوع 3 انفجارات قوية في أصفهان وسط البلاد.
وذكرت تقارير بأن هجوماً صاروخياً استهدف مقراً تابعاً للحرس الثوري الإيراني
في محافظة أصفهان وتحديداً جنوب منطقة سباهانشهر.
فيما تم استهداف قاعدة جوية عسكرية في بندر عباس جنوب إيران. ووثق مقطع فيديو متداول دخانا أسود يتصاعد من القاعدة
الجوية ويغطي مكان الهجوم.
كما تحدثت وسائل الإعلام
المحلية عن 3 انفجارات في ميناء لنجة جنوبي البلاد.
تزامنا مع ذلك، سمع دوي عدة انفجارات في شرق طهران
، ما أدى إلى تفعيل الدفاعات الجوية.
ومنذ صباح اليوم
الأحد، سمعت أصوات انفجارات في مدن إيرانية مختلفة من بينها أراك، الأهواز، بوشهر، بارسيان، كرج، كنارك، محمد شهر، ويزد.
بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي
اليوم الأحد تنفيذ ضربات واسعة النطاق استهدفت العاصمة طهران.
وشملت الأهداف مواقع لإنتاج وتخزين الأسلحة، وقاعدة عسكرية تُستخدم لتدريب الجنود وتخزين أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.
كما استهدف الجيش الإسرائيلي مقرا إضافيا لوزارة الاستخبارات، ومقر الطوارئ التابع لقوات الأمن الداخلي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، صرح يوم الخميس الماضي، إنه لم يعد بوسع إيران تخصيب اليورانيوم أو صنع صواريخ بالستية.
كما أضاف أن إيران أصبحت "أضعف من أي وقت مضى"، وأن الهجمات على إيران ستستمر "للمدة التي تتطلبها الضرورة ".
في حين قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن طهران أطلقت أكثر من 400 صاروخ بالستي باتجاه إسرائيل
منذ اندلاع الحرب، تمّ اعتراض 92 في المئة منها.