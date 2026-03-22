تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

العراق: لرفع جاهزية القوات الأمنية على الحدود مع سوريا

Lebanon 24
22-03-2026 | 16:22
A-
A+
العراق: لرفع جاهزية القوات الأمنية على الحدود مع سوريا
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دعا وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري الأحد إلى رفع مستوى التنسيق المشترك بين مختلف التشكيلات الأمنية في وزارة الداخلية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ، في ظل تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة وانعكاساتها على الداخل العراقي.
وشدد وزير الداخلية العراقي، خلال اجتماع مع كبار مساعديه، على "الجاهزية الكاملة لجميع القطاعات الأمنية، وضرورة تواصل العمليات الاستباقية وتفعيل الجهد الاستخباري المكثف لتأمين جميع المناطق"، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية العراقية.

ووجه الشمري بضرورة الاهتمام بالجانب الإداري والميداني للمقاتلين، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لإنجاز الواجبات الموكلة إليهم بكفاءة عالية.

وحسب البيان، خُصص الاجتماع لمناقشة مجمل الأوضاع الأمنية الحالية في البلاد والمنطقة وانعكاساتها على الداخل العراقي، والاطلاع على إيجاز مفصل قدمه القادة الميدانيون حول الخطط الموضوعة لحماية الأهداف الحيوية وتعزيز الاستقرار.
عبد الأمير الشمري

وزارة الداخلية

وزير الداخلية

عبد الأمير

قوات الأمن

العراقية

العراقي

العراق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24