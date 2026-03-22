العراق: لرفع جاهزية القوات الأمنية على الحدود مع سوريا

دعا الأحد إلى رفع مستوى التنسيق المشترك بين مختلف التشكيلات الأمنية في لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ، في ظل تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة وانعكاساتها على الداخل العراقي.

وشدد وزير الداخلية العراقي، خلال اجتماع مع كبار مساعديه، على "الجاهزية الكاملة لجميع القطاعات الأمنية، وضرورة تواصل العمليات الاستباقية وتفعيل الجهد الاستخباري المكثف لتأمين جميع المناطق"، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية .



ووجه بضرورة الاهتمام بالجانب الإداري والميداني للمقاتلين، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لإنجاز الواجبات الموكلة إليهم بكفاءة عالية.



وحسب البيان، خُصص الاجتماع لمناقشة مجمل الأوضاع الأمنية الحالية في البلاد والمنطقة وانعكاساتها على الداخل العراقي، والاطلاع على إيجاز مفصل قدمه الميدانيون حول الخطط الموضوعة لحماية الأهداف الحيوية وتعزيز الاستقرار.