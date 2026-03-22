مجلس الأمن يبحث مشروع قرار بحريني حول حرية الملاحة في مضيق هرمز

يعقد جلسة مشاورات صباح الاثنين بتوقيت ، للبحث في مشروع قرار بحريني بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومحيطه.ووزعت البحرين مشروع قرار تحت الفصل السابع في يؤكد على حق الدول في استخدام كل الوسائل لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز ومحيطه.ويدعو مشروع القرار إلى وقف هجماتها على دول واستهدافها للمدنيين والبنى التحتية ومحطات الطاقة.وقد صدر بيان مشترك أمس السبت عن، دولة ، والبحرين، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، واليابان، وكندا، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا، والدنمارك، ولاتفيا، وسلوفينيا، وإستونيا، والنرويج، والسويد، وفنلندا، والتشيك، ورومانيا، وليتوانيا، بشأن مضيق هرمز.وجاء في البيان، الذي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام): "ندين بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات ".وأضاف البيان: "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تصاعد النزاع؛ وندعو إيران إلى الوقف الفوري لتهديداتها، وزرع الألغام، وهجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وسائر المحاولات الرامية إلى عرقلة حركة الملاحة التجارية في المضيق، والامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817".