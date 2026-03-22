|
15
o
بيروت
12
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
5
o
بشري
10
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
عربي-دولي
قبيل انتهاء "مهلة هرمز".. ترامب يهدد إيران مجددا
Lebanon 24
22-03-2026
|
17:38
جدد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
تهديداته لإيران، قبيل انتهاء مهلة اليومين التي منحها إياها لفتح مضيق هرمز.
وقال
ترامب
للقناة 13
الإسرائيلية
، مساء الأحد، إن "العواقب ستتضح قريبا".
ووجه الرئيس الأميركي رسالة شديدة اللهجة إلى النظام
الإيراني
، قائلا: "ستعرفون قريبا ما سيحدث مع الإنذار بشأن (استهداف) محطات الطاقة. ستكون النتيجة جيدة جدا. سيحدث دمار شامل لإيران وسيكون ذلك فعالا للغاية".
وكان ترامب منح
إيران
مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز، محذرا من هجمات تستهدف محطات الطاقة الخاصة بها إن لم تستجب لطلبه.
ومن جهة أخرى، انتقد ترامب بشدة
حلف شمال الأطلسي
(الناتو)، و"سلوكه تجاه
إيران على
مدى عقود".
وقال: "دول
الناتو
لا تفعل شيئا وهذا عار كبير. إيران سيئة للغاية منذ 47 عاما. والآن تنال جزاءها العادل".
وفي وقت سابق من الأحد، أعلن
الحرس الثوري الإيراني
أنه سيغلق مضيق هرمز "بالكامل" ويستهدف منشآت الطاقة في المنطقة، إذا نفذ الرئيس الأميركي تهديداته بمهاجمة منشآت الطاقة في إيران.
مواضيع ذات صلة
بعد مهلة ترامب الـ"48 ساعة" لإعادة فتح مضيق هرمز.. إيران تردّ وتهدّد
"مهلة 48 ساعة" من ترامب.. تهديد بمحو "الطاقة الإيرانية" مقابل "هرمز"
هكذا يُهدّد توقف الملاحة في "مضيق هرمز" الإقتصاد العالمي
"بلومبرغ نيوز": إيران ترفض الحديث عن فتح مضيق هرمز في ظل الهجوم
قد يعجبك أيضاً
عن جزيرة خرج.. رسالة أميركية لإسرائيل
مجلس الأمن يبحث مشروع قرار بحريني حول حرية الملاحة في مضيق هرمز
العراق: لرفع جاهزية القوات الأمنية على الحدود مع سوريا
تطورات المنطقة بين رئيس الإمارات والرئيس الصربي
زامير: العملية ضد حزب الله في بدايتها وستستمر لضمان أمن شمال إسرائيل
الأكثر قراءة
وهل تحتاج ابنة بشير الجميل إلى من يدافع عن مواقفها؟
اختطاف والدة إعلامية أميركية.. ونداء عاجل ومؤثر
ماذا فعل "حزب الله" مع نازحين؟
مرحلة الضغط على بري بدأت؟
فيديو مرعب… شاهدوا لحظة استهداف جسر القاسمية
أيضاً في عربي-دولي
17:49 | 2026-03-22
عن جزيرة خرج.. رسالة أميركية لإسرائيل
17:15 | 2026-03-22
مجلس الأمن يبحث مشروع قرار بحريني حول حرية الملاحة في مضيق هرمز
16:22 | 2026-03-22
العراق: لرفع جاهزية القوات الأمنية على الحدود مع سوريا
16:15 | 2026-03-22
تطورات المنطقة بين رئيس الإمارات والرئيس الصربي
15:24 | 2026-03-22
زامير: العملية ضد حزب الله في بدايتها وستستمر لضمان أمن شمال إسرائيل
15:14 | 2026-03-22
أكثر من 400 صاروخ إيراني أُطلقت على إسرائيل منذ بداية الحرب
فيديو
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
