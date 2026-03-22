Najib Mikati
عربي-دولي

قبيل انتهاء "مهلة هرمز".. ترامب يهدد إيران مجددا

Lebanon 24
22-03-2026 | 17:38
قبيل انتهاء مهلة هرمز.. ترامب يهدد إيران مجددا
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته لإيران، قبيل انتهاء مهلة اليومين التي منحها إياها لفتح مضيق هرمز.


وقال ترامب للقناة 13 الإسرائيلية، مساء الأحد، إن "العواقب ستتضح قريبا".

ووجه الرئيس الأميركي رسالة شديدة اللهجة إلى النظام الإيراني، قائلا: "ستعرفون قريبا ما سيحدث مع الإنذار بشأن (استهداف) محطات الطاقة. ستكون النتيجة جيدة جدا. سيحدث دمار شامل لإيران وسيكون ذلك فعالا للغاية".
وكان ترامب منح إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز، محذرا من هجمات تستهدف محطات الطاقة الخاصة بها إن لم تستجب لطلبه.

ومن جهة أخرى، انتقد ترامب بشدة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، و"سلوكه تجاه إيران على مدى عقود".

وقال: "دول الناتو لا تفعل شيئا وهذا عار كبير. إيران سيئة للغاية منذ 47 عاما. والآن تنال جزاءها العادل".

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيغلق مضيق هرمز "بالكامل" ويستهدف منشآت الطاقة في المنطقة، إذا نفذ الرئيس الأميركي تهديداته بمهاجمة منشآت الطاقة في إيران.
مواضيع ذات صلة
بعد مهلة ترامب الـ"48 ساعة" لإعادة فتح مضيق هرمز.. إيران تردّ وتهدّد
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 01:05:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"مهلة 48 ساعة" من ترامب.. تهديد بمحو "الطاقة الإيرانية" مقابل "هرمز"
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 01:05:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا يُهدّد توقف الملاحة في "مضيق هرمز" الإقتصاد العالمي
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 01:05:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبرغ نيوز": إيران ترفض الحديث عن فتح مضيق هرمز في ظل الهجوم
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 01:05:38 Lebanon 24 Lebanon 24

