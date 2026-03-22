قبيل انتهاء "مهلة هرمز".. ترامب يهدد إيران مجددا

جدد الرئيس الأميركي تهديداته لإيران، قبيل انتهاء مهلة اليومين التي منحها إياها لفتح مضيق هرمز.





وقال للقناة 13 ، مساء الأحد، إن "العواقب ستتضح قريبا".



ووجه الرئيس الأميركي رسالة شديدة اللهجة إلى النظام ، قائلا: "ستعرفون قريبا ما سيحدث مع الإنذار بشأن (استهداف) محطات الطاقة. ستكون النتيجة جيدة جدا. سيحدث دمار شامل لإيران وسيكون ذلك فعالا للغاية".

وكان ترامب منح مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز، محذرا من هجمات تستهدف محطات الطاقة الخاصة بها إن لم تستجب لطلبه.



ومن جهة أخرى، انتقد ترامب بشدة (الناتو)، و"سلوكه تجاه مدى عقود".



وقال: "دول لا تفعل شيئا وهذا عار كبير. إيران سيئة للغاية منذ 47 عاما. والآن تنال جزاءها العادل".



وفي وقت سابق من الأحد، أعلن أنه سيغلق مضيق هرمز "بالكامل" ويستهدف منشآت الطاقة في المنطقة، إذا نفذ الرئيس الأميركي تهديداته بمهاجمة منشآت الطاقة في إيران.