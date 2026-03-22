عن جزيرة خرج.. رسالة أميركية لإسرائيل

وقال المصدران إن مسؤولين أميركيين أبلغا نظراءهم ودول أخرى حليفة في المنطقة خلال الأيام الماضية، أنه "يبدو أنه لا بديل أمام الولايات المتحدة سوى شن عملية عسكرية برية للاستيلاء على جزيرة خرج".



وتعد هذه الجزيرة الواقعة في الخليج مركزا رئيسيا لصادرات النفط الإيرانية، علما أنها تعرضت مؤخرا لهجمات أميركية عنيفة.



وخلال الأيام الأخيرة، بدأت نقاشات داخل الإدارة الأميركية نقلتها ، حول إمكانية "احتلال" الجزيرة لإجبار التوقف عن عرقلة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وأكد مسؤول أميركي لـ"جيروسالم بوست"، أن "الجيش الأميركي عجّل بنشر آلاف من قوات البحرية ومشاة البحرية في ".



ويشمل هذا الانتشار 3 سفن برمائية تحمل نحو 4500 من جنود مشاة البحرية الأميركية، بالإضافة إلى أفراد قتاليين آخرين.



وبعد قصف جزيرة خرج، كتب الرئيس الأميركي قائلا: "دمرنا جميع الأهداف العسكرية في الجزيرة".



وأضاف الرئيس أنه قرر في ذلك الوقت عدم استهداف البنية التحتية النفطية للجزيرة بالكامل، لكنه حذر قائلا: "إذا عرقلت الحركة في مضيق هرمز، فسأعيد النظر في الأمر".



كما هدد إيران، السبت، بأنه إذا لم يُرفع الحصار عن المضيق فسيستهدف محطات الطاقة الإيرانية.