تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عن جزيرة خرج.. رسالة أميركية لإسرائيل

Lebanon 24
22-03-2026 | 17:49
A-
A+
عن جزيرة خرج.. رسالة أميركية لإسرائيل
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل وحلفاء آخرين، بنيتها شن عملية عسكرية برية للسيطرة على جزيرة خرج الإيرانية الاستراتيجية، حسبما كشف مصدران مطلعان لصحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية.


وقال المصدران إن مسؤولين أميركيين أبلغا نظراءهم في إسرائيل ودول أخرى حليفة في المنطقة خلال الأيام الماضية، أنه "يبدو أنه لا بديل أمام الولايات المتحدة سوى شن عملية عسكرية برية للاستيلاء على جزيرة خرج".

وتعد هذه الجزيرة الواقعة في الخليج مركزا رئيسيا لصادرات النفط الإيرانية، علما أنها تعرضت مؤخرا لهجمات أميركية عنيفة.

وخلال الأيام الأخيرة، بدأت نقاشات داخل الإدارة الأميركية نقلتها وسائل الإعلام، حول إمكانية "احتلال" الجزيرة لإجبار إيران على التوقف عن عرقلة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وأكد مسؤول أميركي لـ"جيروسالم بوست"، أن "الجيش الأميركي عجّل بنشر آلاف من قوات البحرية ومشاة البحرية في الشرق الأوسط".

ويشمل هذا الانتشار 3 سفن برمائية تحمل نحو 4500 من جنود مشاة البحرية الأميركية، بالإضافة إلى أفراد قتاليين آخرين.

وبعد قصف جزيرة خرج، كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائلا: "دمرنا جميع الأهداف العسكرية في الجزيرة".

وأضاف الرئيس أنه قرر في ذلك الوقت عدم استهداف البنية التحتية النفطية للجزيرة بالكامل، لكنه حذر قائلا: "إذا عرقلت إيران الحركة في مضيق هرمز، فسأعيد النظر في الأمر".

كما هدد ترامب إيران، السبت، بأنه إذا لم يُرفع الحصار عن المضيق فسيستهدف محطات الطاقة الإيرانية.
الحرس الثوري يقول إنه سيرد بعد هجمات أميركية على جزيرة خرج
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 01:01:38 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 01:01:38 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 01:01:38 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 01:01:38 Lebanon 24 Lebanon 24

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24