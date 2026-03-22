عربي-دولي
عن جزيرة خرج.. رسالة أميركية لإسرائيل
Lebanon 24
22-03-2026
|
17:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبلغت
الولايات المتحدة
إسرائيل
وحلفاء آخرين، بنيتها شن عملية عسكرية برية للسيطرة على
جزيرة
خرج
الإيرانية
الاستراتيجية، حسبما كشف مصدران مطلعان لصحيفة "جيروسالم بوست"
الإسرائيلية
.
وقال المصدران إن مسؤولين أميركيين أبلغا نظراءهم
في إسرائيل
ودول أخرى حليفة في المنطقة خلال الأيام الماضية، أنه "يبدو أنه لا بديل أمام الولايات المتحدة سوى شن عملية عسكرية برية للاستيلاء على جزيرة خرج".
وتعد هذه الجزيرة الواقعة في الخليج مركزا رئيسيا لصادرات النفط الإيرانية، علما أنها تعرضت مؤخرا لهجمات أميركية عنيفة.
وخلال الأيام الأخيرة، بدأت نقاشات داخل الإدارة الأميركية نقلتها
وسائل الإعلام
، حول إمكانية "احتلال" الجزيرة لإجبار
إيران على
التوقف عن عرقلة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وأكد مسؤول أميركي لـ"جيروسالم بوست"، أن "الجيش الأميركي عجّل بنشر آلاف من قوات البحرية ومشاة البحرية في
الشرق الأوسط
".
ويشمل هذا الانتشار 3 سفن برمائية تحمل نحو 4500 من جنود مشاة البحرية الأميركية، بالإضافة إلى أفراد قتاليين آخرين.
وبعد قصف جزيرة خرج، كتب الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
قائلا: "دمرنا جميع الأهداف العسكرية في الجزيرة".
وأضاف الرئيس أنه قرر في ذلك الوقت عدم استهداف البنية التحتية النفطية للجزيرة بالكامل، لكنه حذر قائلا: "إذا عرقلت
إيران
الحركة في مضيق هرمز، فسأعيد النظر في الأمر".
كما هدد
ترامب
إيران، السبت، بأنه إذا لم يُرفع الحصار عن المضيق فسيستهدف محطات الطاقة الإيرانية.
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري يقول إنه سيرد بعد هجمات أميركية على جزيرة خرج
Lebanon 24
الحرس الثوري يقول إنه سيرد بعد هجمات أميركية على جزيرة خرج
23/03/2026 01:01:38
23/03/2026 01:01:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أميركي لنيويورك تايمز: إيران استخدمت جزيرة خرج في حجب ممرات الشحن بهرمز
Lebanon 24
مسؤول أميركي لنيويورك تايمز: إيران استخدمت جزيرة خرج في حجب ممرات الشحن بهرمز
23/03/2026 01:01:38
23/03/2026 01:01:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: بناء على توجيهاتي قصفت القيادة المركزية الأميركية جزيرة خرج
Lebanon 24
ترامب: بناء على توجيهاتي قصفت القيادة المركزية الأميركية جزيرة خرج
23/03/2026 01:01:38
23/03/2026 01:01:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب لـPBS: جزيرة خرج الإيرانية خرجت عن الخدمة باستثناء بنيتها النفطية
Lebanon 24
ترامب لـPBS: جزيرة خرج الإيرانية خرجت عن الخدمة باستثناء بنيتها النفطية
23/03/2026 01:01:38
23/03/2026 01:01:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وسائل الإعلام
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
الإسرائيلية
الإسرائيلي
في إسرائيل
إيران على
قد يعجبك أيضاً
قبيل انتهاء "مهلة هرمز".. ترامب يهدد إيران مجددا
Lebanon 24
قبيل انتهاء "مهلة هرمز".. ترامب يهدد إيران مجددا
17:38 | 2026-03-22
22/03/2026 05:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن يبحث مشروع قرار بحريني حول حرية الملاحة في مضيق هرمز
Lebanon 24
مجلس الأمن يبحث مشروع قرار بحريني حول حرية الملاحة في مضيق هرمز
17:15 | 2026-03-22
22/03/2026 05:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
العراق: لرفع جاهزية القوات الأمنية على الحدود مع سوريا
Lebanon 24
العراق: لرفع جاهزية القوات الأمنية على الحدود مع سوريا
16:22 | 2026-03-22
22/03/2026 04:22:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تطورات المنطقة بين رئيس الإمارات والرئيس الصربي
Lebanon 24
تطورات المنطقة بين رئيس الإمارات والرئيس الصربي
16:15 | 2026-03-22
22/03/2026 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زامير: العملية ضد حزب الله في بدايتها وستستمر لضمان أمن شمال إسرائيل
Lebanon 24
زامير: العملية ضد حزب الله في بدايتها وستستمر لضمان أمن شمال إسرائيل
15:24 | 2026-03-22
22/03/2026 03:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وهل تحتاج ابنة بشير الجميل إلى من يدافع عن مواقفها؟
Lebanon 24
وهل تحتاج ابنة بشير الجميل إلى من يدافع عن مواقفها؟
03:00 | 2026-03-22
22/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختطاف والدة إعلامية أميركية.. ونداء عاجل ومؤثر
Lebanon 24
اختطاف والدة إعلامية أميركية.. ونداء عاجل ومؤثر
01:32 | 2026-03-22
22/03/2026 01:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا فعل "حزب الله" مع نازحين؟
Lebanon 24
ماذا فعل "حزب الله" مع نازحين؟
03:45 | 2026-03-22
22/03/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مرحلة الضغط على بري بدأت؟
Lebanon 24
مرحلة الضغط على بري بدأت؟
05:00 | 2026-03-22
22/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب… شاهدوا لحظة استهداف جسر القاسمية
Lebanon 24
فيديو مرعب… شاهدوا لحظة استهداف جسر القاسمية
09:22 | 2026-03-22
22/03/2026 09:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:38 | 2026-03-22
قبيل انتهاء "مهلة هرمز".. ترامب يهدد إيران مجددا
17:15 | 2026-03-22
مجلس الأمن يبحث مشروع قرار بحريني حول حرية الملاحة في مضيق هرمز
16:22 | 2026-03-22
العراق: لرفع جاهزية القوات الأمنية على الحدود مع سوريا
16:15 | 2026-03-22
تطورات المنطقة بين رئيس الإمارات والرئيس الصربي
15:24 | 2026-03-22
زامير: العملية ضد حزب الله في بدايتها وستستمر لضمان أمن شمال إسرائيل
15:14 | 2026-03-22
أكثر من 400 صاروخ إيراني أُطلقت على إسرائيل منذ بداية الحرب
فيديو
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
23/03/2026 01:01:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
23/03/2026 01:01:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
23/03/2026 01:01:38
Lebanon 24
Lebanon 24
