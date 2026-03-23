Najib Mikati
عربي-دولي

وساطة ثلاثية في الظل.. صحيفة إسرائيلية تكشف خطة دول تسعى لانهاء حرب إيرن

Lebanon 24
23-03-2026 | 00:06
وساطة ثلاثية في الظل.. صحيفة إسرائيلية تكشف خطة دول تسعى لانهاء حرب إيرن
وساطة ثلاثية في الظل.. صحيفة إسرائيلية تكشف خطة دول تسعى لانهاء حرب إيرن photos 0
كشفت مصادر إسرائيلية عن حراك دبلوماسي تقوده كل من مصر وقطر وتركيا في محاولة للتوصل إلى تفاهم بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإيران، بما يفتح الطريق أمام إنهاء الحرب، وذلك مع اقتراب انتهاء المهلة التي حدّدها ترامب بشأن مضيق هرمز.

وبحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي رفيع، فإن الدول الثلاث تنشط عبر قنوات غير معلنة للدفع نحو تسوية سياسية توقف المواجهة. وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل تجد نفسها مضطرة لمجاراة القرار الأميركي، قائلاً إن تل أبيب كانت تفضّل استمرار الضربات، لكنها ستلتزم بما يقرره ترامب، مضيفاً أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة مع انتهاء مهلة الإنذار.

المسؤول الإسرائيلي اعتبر أن ترامب لا يبدو مستعداً لإنهاء الحرب بطريقة توحي بأن إيران نجحت في فرض شروطها عليه من خلال ورقة هرمز، لافتاً إلى أن الرئيس الأميركي يريد الخروج بنتيجة مختلفة، إلا أن الموقف الإيراني، بحسب وصفه، لا يزال متشدداً.

ومن بين السيناريوهات المطروحة، وفق المصدر نفسه، اتفاق تدريجي تعيد إيران بموجبه فتح المضيق، مقابل تخفيف واشنطن هجماتها والبدء بخفض انخراطها العسكري. لكن هذا الطرح، حتى الآن، لا يزال رهناً بموافقة طهران، في ظل غموض يحيط بإمكان قبولها بهذه الصيغة.

وأضاف المسؤول أن أي مؤشرات إلى وجود مسار دبلوماسي جدي أو إلى دراسة إيرانية للعروض المطروحة قد تدفع الأمور إلى التقدم على مراحل، محذراً في المقابل من أن فشل التفاهم قد يقود إلى تصعيد طويل قد يمتد لأشهر.

وفي السياق نفسه، أشار إلى أن ترامب قد يسعى، في حال تعثر المسار السياسي، إلى تحقيق "إنجاز بري"، بما يشمل احتمال السيطرة على جزيرة خارك.

ميدانياً، تواصل إسرائيل تكثيف ضرباتها داخل إيران، مستهدفة مواقع حكومية ومنشآت مرتبطة بالبنية التحتية النووية ومخزونات صاروخية، بالتزامن مع مخاوف إسرائيلية متزايدة من تركيز الهجمات الإيرانية على منطقة تل أبيب الكبرى، ولا سيما محيط مطار بن غوريون.

كما لفت المسؤول الإسرائيلي إلى أن قرار تقليص أعداد الركاب على الرحلات القادمة إلى إسرائيل يرتبط بهذه المخاوف، في ظل ما تعتبره تل أبيب تحدياً إيرانياً متزايداً لأنظمة الدفاع الجوي، مع خشية خاصة من استهداف المطار.

وكان ترامب قد لوّح في وقت سابق عبر منصة "تروث سوشيال" بتوجيه ضربة إلى "محطات الطاقة" الإيرانية إذا لم تعمد طهران إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة. (العين)

 
 
