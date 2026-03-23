Advertisement

بعد المقطع الساخر.. ترامب يتصل بستارمر

23-03-2026 | 00:16
بعد المقطع الساخر.. ترامب يتصل بستارمر
بحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على ما وصفه الجانبان بـ"الحاجة الملحة" إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

ووفق المعطيات المتداولة، اتفق الطرفان على أن إعادة تشغيل هذا الممر البحري الحيوي تشكل أولوية أساسية لحماية استقرار سوق الطاقة العالمي، في ظل التوترات المتصاعدة التي ألقت بثقلها على حركة الملاحة وإمدادات النفط.

وجاء هذا الاتصال بعد ساعات من نشر ترامب على منصته "تروث سوشيال" مقطعاً مصوراً ساخراً يظهر ستارمر في مشهد كوميدي وهو يبدو متوتراً من احتمال تلقي مكالمة هاتفية من الرئيس الأميركي.

والمقطع مأخوذ من الحلقة الأولى من النسخة البريطانية الجديدة لبرنامج "ساترداي نايت لايف"، حيث يظهر ستارمر، الذي يؤدي شخصيته الممثل جورج فوريكرز، مرتبكاً داخل مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، ومتخوفاً من الحديث مع ترامب.

وخلال المشهد، يلتفت ستارمر إلى شخصية تجسد نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي، قائلاً إنه يخشى أن يصرخ ترامب في وجهه. وما إن يأتيه الاتصال، حتى يعمد إلى إغلاق الخط سريعاً، قبل أن يصفه بـ"الرئيس المخيف، والرائع".

كما يتضمن المشهد إشارة إلى موقف بريطاني متردد حيال إرسال مزيد من السفن إلى مضيق هرمز، في وقت كانت إيران قد أغلقت هذا المعبر البحري منذ بدء الهجمات الأميركية الإسرائيلية عليها.

ولم يصدر عن ترامب أي تعليق مباشر على الفيديو، إلا أن العلاقة بينه وبين ستارمر كانت قد شهدت توتراً منذ بداية الحرب، بعدما وجّه الرئيس الأميركي انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء البريطاني، متهماً إياه بعدم تقديم الدعم الكافي لواشنطن، وساخراً منه بالقول إنه ليس "ونستون تشرشل".

ورغم أن ستارمر رفض في البداية انخراط بريطانيا في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، فإنه عاد لاحقاً ووافق على استخدام قاعدتين عسكريتين بريطانيتين في إطار دفاعي محدود ومحدد. (العين)
Advertisement
