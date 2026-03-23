بعد المقطع الساخر.. ترامب يتصل بستارمر

بحث الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء كير ستارمر، خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع في ، مع تركيز خاص على ما وصفه الجانبان بـ"الحاجة الملحة" إلى إعادة فتح مضيق هرمز.



ووفق المعطيات المتداولة، اتفق الطرفان على أن إعادة تشغيل هذا الممر البحري الحيوي تشكل أولوية أساسية لحماية استقرار سوق الطاقة العالمي، في ظل التوترات المتصاعدة التي ألقت بثقلها على حركة الملاحة وإمدادات النفط.



وجاء هذا الاتصال بعد ساعات من نشر على منصته "تروث سوشيال" مقطعاً مصوراً ساخراً يظهر ستارمر في مشهد كوميدي وهو يبدو متوتراً من احتمال تلقي مكالمة هاتفية من الرئيس الأميركي.



والمقطع مأخوذ من الحلقة الأولى من النسخة الجديدة لبرنامج "ساترداي نايت لايف"، حيث يظهر ستارمر، الذي يؤدي شخصيته الممثل جورج فوريكرز، مرتبكاً داخل مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، ومتخوفاً من الحديث مع ترامب.



وخلال المشهد، يلتفت ستارمر إلى شخصية تجسد الوزراء ديفيد لامي، قائلاً إنه يخشى أن يصرخ ترامب في وجهه. وما إن يأتيه الاتصال، حتى يعمد إلى إغلاق الخط سريعاً، قبل أن يصفه بـ"الرئيس المخيف، والرائع".



كما يتضمن المشهد إشارة إلى موقف بريطاني متردد حيال إرسال مزيد من السفن إلى مضيق هرمز، في وقت كانت قد أغلقت هذا المعبر البحري منذ بدء الهجمات الأميركية عليها.



ولم يصدر عن ترامب أي تعليق مباشر على الفيديو، إلا أن العلاقة بينه وبين ستارمر كانت قد شهدت توتراً منذ بداية الحرب، بعدما وجّه الرئيس الأميركي انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء البريطاني، متهماً إياه بعدم تقديم الدعم الكافي لواشنطن، وساخراً منه بالقول إنه ليس "ونستون تشرشل".



ورغم أن ستارمر رفض في البداية انخراط بريطانيا في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، فإنه عاد لاحقاً ووافق على استخدام قاعدتين عسكريتين بريطانيتين في إطار دفاعي محدود ومحدد. (العين)

