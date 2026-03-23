مدير الطاقة الدولية يدق ناقوس الخطر: العالم قد يواجه أسوأ أزمة طاقة منذ عقود

23-03-2026 | 01:00
مدير الطاقة الدولية يدق ناقوس الخطر: العالم قد يواجه أسوأ أزمة طاقة منذ عقود
حذر مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، الإثنين، من أن العالم قد يواجه أسوأ أزمة طاقة منذ عقود بسبب حرب الشرق الأوسط، مؤكدا أن الوضع "خطير جدا".

وقال بيرول في النادي الصحفي الوطني في كانبيرا: "حتى الآن خسرنا 11 مليون برميل يوميا، أي أكثر مما خسرناه خلال أزمتي النفط الرئيسيتين مجتمعتين" في سبعينات القرن الماضي.

وأضاف: "في ذلك الوقت، خسر العالم حوالي 5 ملايين برميل يوميا في كل من الأزمتين، أي ما مجموعه 10 ملايين برميل يوميا إذا جمعنا الأزمتين".

كما أعلن بيرول تضرر ما لا يقل عن 40 موقعا للطاقة بشكل "بالغ أو بالغ جدا"، من جراء الحرب في الشرق الأوسط.
وأضاف: "تضررت 40 منشأة للطاقة على الأقل في المنطقة بشكل بالغ أو بالغ جدا في 9 دول".
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نحاول التواصل مع هيئة الطاقة النووية الإيرانية دون رد
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تدهور وضع الشبكة الكهربائية في أوكرانيا يهدد سلامة الطاقة النووية
المنبر البلدي لطرابلس يدق ناقوس الخطر: كارثة إنسانية وبيئية تطرق الأبواب
بحصلي يدق ناقوس الخطر: إضراب الموظفين يخنق استيراد الغذاء ومئات الحاويات عالقة
