تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تحذير عاجل إلى الأميركيين

Lebanon 24
23-03-2026 | 01:18
A-
A+
تحذير عاجل إلى الأميركيين
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رفعت وزارة الخارجية الأميركية من مستوى التحذير لمواطنيها حول العالم، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد المخاطر الأمنية والاضطرابات المرتبطة بالتوترات الإقليمية.

وأكدت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، ضرورة أن يلتزم الأميركيون الموجودون في الخارج بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن السفارات والقنصليات الأميركية في الدول التي يقيمون فيها أو ينوون السفر إليها.

وأشارت إلى أن الإغلاقات المتكررة للمجالات الجوية قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة في حركة السفر، ما يزيد من تعقيد تنقل المواطنين الأميركيين في عدد من المناطق.

كما لفتت الخارجية الأميركية إلى أن منشآت دبلوماسية تابعة للولايات المتحدة تعرضت لهجمات في أكثر من منطقة، بينها مناطق تقع خارج الشرق الأوسط، ما يعكس اتساع دائرة التهديدات المحتملة.

وحذرت كذلك من احتمال أن تقدم جماعات مرتبطة بإيران على استهداف مصالح أميركية أو مواقع لها صلة بالولايات المتحدة ومواطنيها في أنحاء مختلفة من العالم.
Advertisement
وزارة الخارجية الأميركية

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الشرق الأوسط

الأميركيين

إيران على

دبلوماسي

إيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:56 | 2026-03-23
Lebanon24
02:44 | 2026-03-23
Lebanon24
02:36 | 2026-03-23
Lebanon24
02:20 | 2026-03-23
Lebanon24
02:14 | 2026-03-23
Lebanon24
02:04 | 2026-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24