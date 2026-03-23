تحذير عاجل إلى الأميركيين

رفعت من مستوى التحذير لمواطنيها حول العالم، ولا سيما في منطقة ، في ظل تصاعد المخاطر الأمنية والاضطرابات المرتبطة بالتوترات الإقليمية.



وأكدت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، ضرورة أن يلتزم الأميركيون الموجودون في الخارج بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن السفارات والقنصليات الأميركية في الدول التي يقيمون فيها أو ينوون السفر إليها.



وأشارت إلى أن الإغلاقات المتكررة للمجالات الجوية قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة في حركة السفر، ما يزيد من تعقيد تنقل المواطنين في عدد من المناطق.



كما لفتت الخارجية الأميركية إلى أن منشآت دبلوماسية تابعة للولايات المتحدة تعرضت لهجمات في أكثر من منطقة، بينها مناطق تقع خارج الشرق الأوسط، ما يعكس اتساع دائرة التهديدات المحتملة.



وحذرت كذلك من احتمال أن تقدم جماعات مرتبطة بإيران على استهداف مصالح أميركية أو مواقع لها صلة بالولايات المتحدة ومواطنيها في أنحاء مختلفة من العالم.

