تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

"إتش.إم.إس أنسون".. غواصة نووية بريطانية في بحر العرب

Lebanon 24
23-03-2026 | 01:09
A-
A+
إتش.إم.إس أنسون.. غواصة نووية بريطانية في بحر العرب
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اتخذت غواصة بريطانية تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ كروز من طراز "توماهوك"، موقعاً لها في بحر العرب يوم السبت، ما يمنح بريطانيا القدرة على شن ضربات بعيدة المدى في حال تصاعد الصراع بالشرق الأوسط، وفق صحيفة "ديلي ميل".

وغادرت الغواصة "إتش.إم.إس أنسون" المسلحة بصواريخ "توماهوك بلوك آي في" وطوربيدات سبيرفيش، بيرث في وقت سابق من هذا الشهر وقطعت نحو 5500 ميل لتصل إلى المنطقة.
كما تطفو الغواصة على السطح بشكل دوري للتواصل مع المقر المشترك الدائم لبريطانيا في نورثوود، حيث يتم التصريح بأي أمر إطلاق من قبل رئيس الوزراء ونقله من قبل رئيس العمليات المشتركة.

أتى هذا الانتشار بعد أن أذنت بريطانيا للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية لشن ضربات على المواقع الإيرانية التي تهدد مضيق هرمز.

لكن ماذا نعرف عن "إتش.إم.إس أنسون"؟
هي غواصة نووية من فئة "أستيوت"، ويبلغ طولها 97 متراً. كما أنها أهدأ الغواصات التي بُنيت على الإطلاق، وقادرة على الدوران حول العالم وهي مغمورة بالكامل، فضلاً عن إنتاج الأكسجين ومياه الشرب بنفسها.

وتعتبر غواصات فئة "أستيوت" أكبر وأكثر غواصات الهجوم تطوراً وقوة على الإطلاق التي شغلتها البحرية الملكية البريطانية، وتمثل إعادة تعريف لسيادة الغواصات.
كما تعد تلك الغواصات الأولى من نوعها التي لا تزود بمناظير بصرية تقليدية، بل تستخدم تقنية فيديو عالية الدقة لمسح الأفق، حسب موقع البحرية الملكية البريطانية.

مداها
"إتش إم إس أنسون" مجهزة بصواريخ "توماهوك بلوك 4" المضادة للطائرات، والتي يصل مداها إلى أكثر من ألف ميل، فضلاً عن طوربيدات "سبيرفيش" الثقيلة القادرة على مهاجمة أهداف على بعد يصل إلى 14 ميلاً.

وتعمل الغواصة على عمق 300 متر وبسرعة 56 كيلومتراً في الساعة، دون الحاجة إلى الصعود للتزود بالوقود طوال فترة خدمتها.

كذلك تتألف فئة "أستيوت" التابعة للبحرية الملكية الربيطانية من 7 غواصات تعمل بالطاقة النووية. وتخدم حالياً كل من غواصات "أستيوت"، و"أمبوش"، و"آرتفول"، و"أوديشوس"، و"أنسون"، إضافة لغواصتين أخريين هما "أجاممنون" التي دخلت الخدمة مؤخراً، و"أخيل" التي لا تزال قيد الإنشاء.
ميزاتها
تتمركز "إتش إم إس أنسون" في المياه العميقة، وتستخدم نظام سونار 2076، القادر على رصد السفن من مسافة تصل إلى 3500 ميل.

وتستخدم غواصات فئة "أستيوت" أحدث التقنيات للسيطرة على المياه، إذ يتلقى نظام القيادة والسيطرة (CCS) المعلومات من مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار الداخلية والخارجية، ويكوّن صورة تكتيكية متكاملة بناء على هذه المعلومات، ثم يعرضها على القيادة، ويتولى إدارة إطلاق الأسلحة والتحكم بها.

فيما لا يعمل نظام القيادة والسيطرة كنظام منفرد، بل كشبكة متكاملة من الأنظمة تتبادل البيانات عبر شبكة أنظمة القتال (CSN)، ما يوفر مرونة وكفاءة لدعم العمليات.

كما يعتبر نظام إدارة القتال الرئيسي (SMCS) الأداة الأساسية لإدارة العمليات القتالية. إذ يتبادل البيانات مع أنظمة الغواصة فوق الماء (AWS) وأجهزة استشعار المراقبة تحت الماء (UWS)، ثم يكوّن ويدير الصورة التكتيكية للبيانات بناء على هذه المعلومات.

كذلك زُودت غواصات فئة "أستيوت" بنظام سونار 2076، البحثي المتكامل المزود بمصفوفات مثبتة على الهيكل ومصفوفات مجرورة، للكشف عن سفن العدو.
مواضيع ذات صلة
"ديلي ميل" عن مصادر عسكرية: الغواصة البريطانية التي وصلت إلى بحر العرب قادرة على شن هجمات بصواريخ كروز
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 09:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة "سي إتش إس" تفوز بمناقصة الشعير الأردنية
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 09:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة بحرية بريطانية: رصد نشاط عسكري كبير في خليج عمان وبحر العرب ومضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 09:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
أستراليا: سنستثمر 2,8 مليار دولار بمنشأة جديدة لبناء غواصات نووية
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 09:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

البريطانية

الإيرانية

البريطاني

الإيراني

بريطانيا

بات على

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:56 | 2026-03-23
Lebanon24
02:44 | 2026-03-23
Lebanon24
02:36 | 2026-03-23
Lebanon24
02:20 | 2026-03-23
Lebanon24
02:14 | 2026-03-23
Lebanon24
02:04 | 2026-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24