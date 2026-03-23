في اتصال مع ولي العهد.. ماكرون يجدد تضامن بلاده ودعمها لإجراءات السعودية الأمنية

جدد إيمانويل ماكرون ، تضامن بلاده ودعمها لإجراءات الأمنية من أجل حفظ سيادتها، وصون أمنها، وحمايةأراضيها.



جاء ذلك أثناء تلقي الأمير سلمان، ولي السعودي ، اتصالًا هاتفيًا، من إيمانويل ماكرون الرئيسالفرنسي.



وبحثا في أثناء الاتصال تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على مختلف الأصعدة.



، أكد الرئيس الفرنسي تضامن ووقوفها إلى جانب المملكة وإدانتها واستنكارها للاعتداءات المتكررة ضد .



وكتب الرئيس الفرنسي عبر حسابه: أمام خطر تصعيدٍ خارج عن السيطرة، بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تتفق جميعالأطراف المتحاربة على وقفٍ مؤقت للهجمات على منشآت الطاقة والبنى التحتية المدنية، وأن تعيد حرية الملاحة في مضيق هرمز."

Advertisement