24 ساعة مضت على مهلة ترامب لفتح مضيق هرمز.. هل ينفذ ترامب تهديده؟

دخلت الحرب الأميركية بأسبوعها الرابع مرحلة جديدة مع تبادل التهديدات بقصف منشآت الطاقة، ومنح الرئيس الأميركي طهران مهلة 48 ساعة من أجل فتح مضيق هرمز.



وفيما مرت أكثر من 24 ساعة اليوم الاثنين على تلك المهلة، كرر تحذيراته، بتدمير إن لم تفتح هذا الممر الحيوي الذي يمر عبره خمس شحنات والغاز عالمياً.

علماً أن ترامب الذي يهوى "ترهيب" الخصوم والأعداء، وفق بعض المراقبين، سبق أن أمهل إيران فعلاً الصيف الماضي شهرين بغية التوصل لاتفاق قبل أن يقصفها في يونيو الماضي.



كما أعطى الرئيس الأميركي الذي يؤمن بـ "السلام عبر القوة" طهران مهلة 10-15 يوما في شباط الماضي لإبرام "صفقة مجدية" بشأن البرنامج أو مواجهة "أمور سيئة"، وسط حشد عسكري أميركي في المنطقة قبل أن تتفجر الحرب يوم الـ 28 منه.

كذلك هدد فنزويلا وأمهل رئيسها نيكولاس مادورو خلال مكالمة هاتفية أوائل ديسمبر 2025، فرصة قبل أن ينفذ عملية اعتقاله من كاراكاس يوم 3 حزيران.



"السفن تتردد"

في المقابل، رد عباس عراقجي مؤكداً أن ممر هرمز مفتوح. وكتب في منشور على حسابه في إكس مساء أمس الأحد:" مضيق هرمز غير مغلق.. لكن السفن تتردد في الإبحار لأن شركات التأمين تخشى الحرب التي بادرتم أنتم ببدئها لا إيران"، في إشارة إلى ترامب.



كما أضاف قائلاً "حرية الملاحة لا يمكن أن توجد دون حرية التجارة. احترموا الاثنتين.. أو لا تتوقعوا أياً منهما."

علماً أن الحرس الثوري فضلاً عن عدة مسؤولين إيرانيين كانوا أشاروا صراحة إلى أن مضيق هرمز لن يفتح إلا أمام "السفن الصديقة" وبعد الحصول على إذن من الجانب الإيراني، ما يناقض كلام عراقجي.



وكانت أكدت أمس الأحد أنها تتهيّأ ل"أسابيع من القتال" ضد إيران.



فيما أوضح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن قد تضطر إلى "تصعيد" هجماتها ضد إيران لتتمكن من إنهاء الحرب.