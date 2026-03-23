عربي-دولي
24 ساعة مضت على مهلة ترامب لفتح مضيق هرمز.. هل ينفذ ترامب تهديده؟
Lebanon 24
23-03-2026
|
01:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
دخلت الحرب
الإيرانية
الأميركية
الإسرائيلية
بأسبوعها الرابع مرحلة جديدة مع تبادل التهديدات بقصف منشآت الطاقة، ومنح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
طهران مهلة 48 ساعة من أجل فتح مضيق هرمز.
وفيما مرت أكثر من 24 ساعة اليوم الاثنين على تلك المهلة، كرر
ترامب
تحذيراته، بتدمير
إيران
إن لم تفتح هذا الممر الحيوي الذي يمر عبره خمس شحنات
النفط
والغاز عالمياً.
علماً أن ترامب الذي يهوى "ترهيب" الخصوم والأعداء، وفق بعض المراقبين، سبق أن أمهل إيران فعلاً الصيف الماضي شهرين بغية التوصل لاتفاق قبل أن يقصفها في يونيو الماضي.
كما أعطى الرئيس الأميركي الذي يؤمن بـ "السلام عبر القوة" طهران مهلة 10-15 يوما في شباط الماضي لإبرام "صفقة مجدية" بشأن البرنامج
النووي
أو مواجهة "أمور سيئة"، وسط حشد عسكري أميركي في المنطقة قبل أن تتفجر الحرب يوم الـ 28 منه.
كذلك هدد فنزويلا وأمهل رئيسها نيكولاس مادورو خلال مكالمة هاتفية أوائل ديسمبر 2025، فرصة قبل أن ينفذ عملية اعتقاله من كاراكاس يوم 3 حزيران.
"السفن تتردد"
في المقابل، رد
وزير الخارجية
الإيراني
عباس عراقجي مؤكداً أن ممر هرمز مفتوح. وكتب في منشور على حسابه في إكس مساء أمس الأحد:" مضيق هرمز غير مغلق.. لكن السفن تتردد في الإبحار لأن شركات التأمين تخشى الحرب التي بادرتم أنتم ببدئها لا إيران"، في إشارة إلى ترامب.
كما أضاف قائلاً "حرية الملاحة لا يمكن أن توجد دون حرية التجارة. احترموا الاثنتين.. أو لا تتوقعوا أياً منهما."
علماً أن الحرس الثوري فضلاً عن عدة مسؤولين إيرانيين كانوا أشاروا صراحة إلى أن مضيق هرمز لن يفتح إلا أمام "السفن الصديقة" وبعد الحصول على إذن من الجانب الإيراني، ما يناقض كلام عراقجي.
وكانت
إسرائيل
أكدت أمس الأحد أنها تتهيّأ ل"أسابيع من القتال" ضد إيران.
فيما أوضح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن
الولايات المتحدة
قد تضطر إلى "تصعيد" هجماتها ضد إيران لتتمكن من إنهاء الحرب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد مهلة ترامب الـ"48 ساعة" لإعادة فتح مضيق هرمز.. إيران تردّ وتهدّد
Lebanon 24
بعد مهلة ترامب الـ"48 ساعة" لإعادة فتح مضيق هرمز.. إيران تردّ وتهدّد
23/03/2026 14:49:23
23/03/2026 14:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل ودون أي تهديد خلال 48 ساعة من هذه اللحظة فستقوم الولايات المتحدة الأميركية بضرب وتدمير محطات الطاقة التابعة لها بدء بأكبرها
Lebanon 24
ترامب: إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل ودون أي تهديد خلال 48 ساعة من هذه اللحظة فستقوم الولايات المتحدة الأميركية بضرب وتدمير محطات الطاقة التابعة لها بدء بأكبرها
23/03/2026 14:49:23
23/03/2026 14:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: هل سيستجيب الحلفاء لمهمة مضيق هرمز إذا أجهزنا على النظام الإيراني
Lebanon 24
ترامب: هل سيستجيب الحلفاء لمهمة مضيق هرمز إذا أجهزنا على النظام الإيراني
23/03/2026 14:49:23
23/03/2026 14:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الجنوبية تعلن الانضمام إلى الجهود الدولية لفتح مضيق هرمز
Lebanon 24
كوريا الجنوبية تعلن الانضمام إلى الجهود الدولية لفتح مضيق هرمز
23/03/2026 14:49:23
23/03/2026 14:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
"الوضع خطير جداً".. الوكالة الدولية للطاقة تحذّر
Lebanon 24
"الوضع خطير جداً".. الوكالة الدولية للطاقة تحذّر
08:37 | 2026-03-23
23/03/2026 08:37:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الإستثمارات توقفت.. ماذا فعلت حرب إيران بالصناعة والطاقة؟
Lebanon 24
الإستثمارات توقفت.. ماذا فعلت حرب إيران بالصناعة والطاقة؟
08:13 | 2026-03-23
23/03/2026 08:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
القصف يطال سجون إيران.. الآلاف مُهدّدون!
Lebanon 24
القصف يطال سجون إيران.. الآلاف مُهدّدون!
07:57 | 2026-03-23
23/03/2026 07:57:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في مصر... إكتشاف أثري يعود إلى القرن الخامس الميلادي
Lebanon 24
في مصر... إكتشاف أثري يعود إلى القرن الخامس الميلادي
07:49 | 2026-03-23
23/03/2026 07:49:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حرب إيران.. ماذا قال نجلُ نتنياهو؟
Lebanon 24
عن حرب إيران.. ماذا قال نجلُ نتنياهو؟
07:48 | 2026-03-23
23/03/2026 07:48:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"حزب الله" تسلّل إلى الحدود.. هكذا استغل "الغيوم"!
Lebanon 24
"حزب الله" تسلّل إلى الحدود.. هكذا استغل "الغيوم"!
15:00 | 2026-03-22
22/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب… شاهدوا لحظة استهداف جسر القاسمية
Lebanon 24
فيديو مرعب… شاهدوا لحظة استهداف جسر القاسمية
09:22 | 2026-03-22
22/03/2026 09:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عن احتلال إسرائيل للبنان.. ماذا كشف تقريرٌ جديد؟
Lebanon 24
عن احتلال إسرائيل للبنان.. ماذا كشف تقريرٌ جديد؟
16:00 | 2026-03-22
22/03/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف اتصالات وقف النار ومخاوف أمنية تعيد فرز بيروت بين "غربية" و"شرقية"
Lebanon 24
توقف اتصالات وقف النار ومخاوف أمنية تعيد فرز بيروت بين "غربية" و"شرقية"
23:53 | 2026-03-22
22/03/2026 11:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل هزّة أرضيّة في لبنان... إليكم قوّتها وموقعها
Lebanon 24
تسجيل هزّة أرضيّة في لبنان... إليكم قوّتها وموقعها
06:12 | 2026-03-23
23/03/2026 06:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:37 | 2026-03-23
"الوضع خطير جداً".. الوكالة الدولية للطاقة تحذّر
08:13 | 2026-03-23
الإستثمارات توقفت.. ماذا فعلت حرب إيران بالصناعة والطاقة؟
07:57 | 2026-03-23
القصف يطال سجون إيران.. الآلاف مُهدّدون!
07:49 | 2026-03-23
في مصر... إكتشاف أثري يعود إلى القرن الخامس الميلادي
07:48 | 2026-03-23
عن حرب إيران.. ماذا قال نجلُ نتنياهو؟
07:17 | 2026-03-23
بعد تصريح ترامب عن إيران... أسعار النفط هبطت 14 في المئة
فيديو
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
23/03/2026 14:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
23/03/2026 14:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
23/03/2026 14:49:23
Lebanon 24
Lebanon 24
