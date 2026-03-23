قرب الحدود الفنلندية.. هجوم بطائرات مسيرة طال ميناء روسيا

أفادت السلطات الروسية، فجر اليوم الإثنين، باندلاع حريق في ميناء الروسي إثر هجوم بطائرات مسيرة على منطقة ، قرب الحدود الفنلندية.





وقال حاكم لينينغراد، ألكسندر دروزدينكو على تطبيق إنه تم تدمير "أكثر من 50 طائرة مسيرة" خلال الليل في أجواء منطقة لينينغراد الواقعة في .



وكان قد أفاد بأن "خزان وقود تضرر في ميناء بريمورسك، ما أدى إلى اندلاع حريق"، مضيفا أنه تم إجلاء العاملين.

يقع هذا الميناء على بين الحدود الفنلندية ومدينة سان بطرسبرغ.