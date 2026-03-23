في لندن.. إحراق مركبات تابعة لخدمة الإسعاف اليهودية

Lebanon 24
23-03-2026 | 02:14
في لندن.. إحراق مركبات تابعة لخدمة الإسعاف اليهودية
فتحت الشرطة في لندن تحقيقاً في حادثة يُشتبه في أنها جريمة كراهية معادية للسامية، بعدما أُضرمت النيران فجر الاثنين في عدد من السيارات التابعة لخدمة إسعاف يهودية في منطقة غولدرز غرين، المعروفة بكثافتها السكانية اليهودية.

وجاء التحرك الأمني بعد بلاغات عن حريق في الحي، حيث تضررت أربع سيارات إسعاف تعود إلى منظمة "هاتزولا نورث ويست"، وهي جهة تطوعية تقدم خدمات الاستجابة الطبية الطارئة.

وأعلنت فرقة الإطفاء في لندن أن عدداً من الأسطوانات داخل المركبات انفجر، ما أدى إلى تحطم نوافذ مبنى سكني مجاور، من دون تسجيل إصابات، فيما تمت السيطرة على الحريق لاحقاً.

وأكدت الشرطة أن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق، مشيرة إلى أن الحادث أثار قلقاً واسعاً داخل المجتمع المحلي، بينما يواصل عناصرها تنفيذ تحقيقات عاجلة في الموقع.

وقالت المشرفة سارة جاكسون إن الشرطة تبحث عن ثلاثة مشتبه بهم، من دون توقيف أي شخص حتى الآن، فيما جرى إخلاء المنازل القريبة كإجراء احترازي بسبب الانفجارات المرتبطة بأسطوانات الغاز داخل سيارات الإسعاف.

وأفاد أحد سكان المنطقة بأنه سمع انفجارات قوية جداً، واصفاً المشهد بأنه صادم ومربك للسكان.

من جهتها، دانت منظمة "شومريم" الهجوم، معتبرة أنه لا يقتصر على كونه عملاً جنائياً، بل يحمل طابعاً مقلقاً كونه استهدف خدمة طوارئ حيوية تخدم المجتمع اليهودي في المنطقة.

ويأتي هذا الحادث في ظل تزايد التقارير عن ارتفاع الحوادث المعادية للسامية في بريطانيا خلال الفترة الأخيرة.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفلسطينية: نحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن جريمة إحراق المسجد وتداعياتها
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 14:49:50 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 14:49:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سيارة إسعاف تابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية تعرضت لإطلاق نار من قبل الجيش الاسرائيلي في بلدة العديسة
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 14:49:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أنباء البحرين: مركز الخدمات التابع للأسطول الخامس الأميركي تعرض لهجوم صاروخي
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 14:49:50 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:37 | 2026-03-23
Lebanon24
08:13 | 2026-03-23
Lebanon24
07:57 | 2026-03-23
Lebanon24
07:49 | 2026-03-23
Lebanon24
07:48 | 2026-03-23
Lebanon24
07:17 | 2026-03-23
