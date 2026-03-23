في لندن.. إحراق مركبات تابعة لخدمة الإسعاف اليهودية

فتحت الشرطة في تحقيقاً في حادثة يُشتبه في أنها جريمة كراهية معادية للسامية، بعدما أُضرمت النيران فجر الاثنين في عدد من السيارات التابعة لخدمة إسعاف في منطقة غولدرز ، المعروفة بكثافتها السكانية .



وجاء التحرك الأمني بعد بلاغات عن حريق في الحي، حيث تضررت أربع سيارات إسعاف تعود إلى منظمة "هاتزولا نورث "، وهي جهة تطوعية تقدم خدمات الاستجابة الطبية الطارئة.



وأعلنت فرقة الإطفاء في لندن أن عدداً من الأسطوانات داخل المركبات انفجر، ما أدى إلى تحطم نوافذ مبنى سكني مجاور، من دون تسجيل إصابات، فيما تمت السيطرة على الحريق لاحقاً.



وأكدت الشرطة أن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق، مشيرة إلى أن الحادث أثار قلقاً واسعاً داخل ، بينما يواصل عناصرها تنفيذ تحقيقات عاجلة في الموقع.



وقالت المشرفة سارة إن الشرطة تبحث عن ثلاثة مشتبه بهم، من دون توقيف أي شخص حتى الآن، فيما جرى إخلاء المنازل القريبة كإجراء احترازي بسبب الانفجارات المرتبطة بأسطوانات داخل سيارات الإسعاف.



وأفاد أحد سكان المنطقة بأنه سمع انفجارات قوية جداً، واصفاً المشهد بأنه صادم ومربك للسكان.



من جهتها، دانت منظمة "شومريم" الهجوم، معتبرة أنه لا يقتصر على كونه عملاً جنائياً، بل يحمل طابعاً مقلقاً كونه استهدف خدمة طوارئ حيوية تخدم المجتمع اليهودي في المنطقة.



ويأتي هذا الحادث في ظل تزايد التقارير عن ارتفاع الحوادث المعادية للسامية في خلال الفترة الأخيرة.

