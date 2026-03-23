تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

حرب أطول عند هرمز.. واشنطن تُبلغ إسرائيل بأن فتح المضيق لن يكون سريعاً

Lebanon 24
23-03-2026 | 03:51
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسرائيل أن الخطط العملياتية لإعادة فتح مضيق هرمز قد تستغرق أسابيع، في إشارة واضحة إلى أن المواجهة مرشحة لأن تمتد لفترة أطول مما كان متوقعاً في التقديرات الأولى.

وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، فإن الرسالة الأميركية تعني عملياً الاستعداد لحرب قد تتجاوز سقف الأسابيع الأربعة أو الخمسة التي جرى تداولها في بداية التصعيد، مع تعقّد المسار العسكري المرتبط بالمضيق.

ووفق المعطيات نفسها، فإن الهدف الأميركي لا يقتصر على إعادة فتح الممر البحري، بل يتعداه إلى استغلال الأزمة من أجل إضعاف إيران داخلياً ومنعها لاحقاً من استخدام ورقة هرمز وأسعار الطاقة كأداة ضغط على العالم.

وكان المضيق قد دخل عملياً في دائرة الإغلاق بعد بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على طهران في 28 شباط، بفعل التهديدات الإيرانية المباشرة واستهداف الملاحة ومنشآت الطاقة في الخليج.

وتتمسك طهران بهذه الورقة لكون مضيق هرمز يشكل ممراً حيوياً يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، ما جعل أي اضطراب فيه ينعكس فوراً على أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية.

وفي هذا السياق، كان ترامب قد وجّه مساء السبت إنذاراً عبر "تروث سوشال"، أعلن فيه أن الولايات المتحدة ستضرب وتدمّر محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تُعِد طهران فتح المضيق بالكامل ومن دون تهديد خلال 48 ساعة.

وجاء هذا التصعيد بعدما حاولت واشنطن في الوقت نفسه تهدئة الأسواق عبر السماح مؤقتاً ببيع وتسليم النفط الإيراني المخزن في البحر، في مشهد عكس التناقض بين ضرورات الضغط العسكري والحاجة إلى احتواء الارتدادات الاقتصادية.

في المقابل، ردّ الحرس الثوري الإيراني بالتهديد بإغلاق المضيق بشكل كامل إذا نُفذ استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، مع التلويح أيضاً بضرب محطات الطاقة في دول المنطقة التي تستضيف قواعد أميركية أو تملك فيها شركات أمريكية مصالح مباشرة.
 
كما أشارت القناة 12 إلى أن إسرائيل تملك اطلاعاً جزئياً على الخطة الأميركية، ولا سيما في ما يتعلق بالجانب الاستخباراتي والتخطيط العملياتي المرتبط بهرمز.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تصريحات إسرائيلية سابقة أكدت أن القتال ضد إيران وحلفائها لن يكون قصيراً، بما ينسجم مع التقدير الأميركي الجديد بأن الحرب مرشحة لأن تطول أكثر مما كان مخططاً لها في البداية.  (روسيا اليوم)
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24