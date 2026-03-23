حرب أطول عند هرمز.. واشنطن تُبلغ إسرائيل بأن فتح المضيق لن يكون سريعاً

أبلغت إدارة الرئيس الأميركي أن الخطط العملياتية لإعادة فتح مضيق هرمز قد تستغرق أسابيع، في إشارة واضحة إلى أن المواجهة مرشحة لأن تمتد لفترة أطول مما كان متوقعاً في التقديرات الأولى.



وبحسب ما أوردته القناة 12 ، فإن الرسالة الأميركية تعني عملياً الاستعداد لحرب قد تتجاوز سقف الأسابيع الأربعة أو الخمسة التي جرى تداولها في بداية التصعيد، مع تعقّد المسار العسكري المرتبط بالمضيق.



ووفق المعطيات نفسها، فإن الهدف الأميركي لا يقتصر على إعادة فتح الممر البحري، بل يتعداه إلى استغلال الأزمة من أجل إضعاف داخلياً ومنعها لاحقاً من استخدام ورقة هرمز وأسعار الطاقة كأداة ضغط على العالم.



وكان المضيق قد دخل عملياً في دائرة الإغلاق بعد بدء الهجوم الأميركي على طهران في 28 شباط، بفعل التهديدات المباشرة واستهداف الملاحة ومنشآت الطاقة في الخليج.



وتتمسك طهران بهذه الورقة لكون مضيق هرمز يشكل ممراً حيوياً يمر عبره نحو خمس إمدادات العالمية، ما جعل أي اضطراب فيه ينعكس فوراً على أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية.



وفي هذا السياق، كان قد وجّه مساء السبت إنذاراً عبر "تروث سوشال"، أعلن فيه أن ستضرب وتدمّر محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تُعِد طهران فتح المضيق بالكامل ومن دون تهديد خلال 48 ساعة.



وجاء هذا التصعيد بعدما حاولت في الوقت نفسه تهدئة الأسواق عبر السماح مؤقتاً ببيع وتسليم النفط المخزن في البحر، في مشهد عكس التناقض بين ضرورات الضغط العسكري والحاجة إلى احتواء الارتدادات الاقتصادية.



في المقابل، ردّ الحرس الثوري الإيراني بالتهديد بإغلاق المضيق بشكل كامل إذا نُفذ استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، مع التلويح أيضاً بضرب محطات الطاقة في دول المنطقة التي تستضيف قواعد أميركية أو تملك فيها شركات أمريكية مصالح مباشرة.



كما أشارت القناة 12 إلى أن إسرائيل تملك اطلاعاً جزئياً على الخطة الأميركية، ولا سيما في ما يتعلق بالجانب الاستخباراتي والتخطيط العملياتي المرتبط بهرمز.



ويأتي ذلك بالتوازي مع تصريحات إسرائيلية سابقة أكدت أن القتال ضد إيران وحلفائها لن يكون قصيراً، بما ينسجم مع التقدير الأميركي الجديد بأن الحرب مرشحة لأن تطول أكثر مما كان مخططاً لها في البداية. (روسيا اليوم)

