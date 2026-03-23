تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

طهران تتأهب.. وترامب يذكر بمبدئه القديم: السلام عبر القوة

Lebanon 24
23-03-2026 | 04:01
A-
A+
طهران تتأهب.. وترامب يذكر بمبدئه القديم: السلام عبر القوة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
فيما يحبس العالم أنفاسه على وقع الحرب المستمرة بين إيران من جهة، وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى في أسبوعها الرابع على التوالي، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التذكير بمبدئه القديم "السلام عبر القوة".

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" اليوم الاثنين: "السلام عبر القوة" في عبارة لطالما رددها خلال ولايته الثانية، والتي تعتمد على فكرة أساسية مفادها أن القوة العسكرية والاقتصادية قد تكون الطريق الأفضل للحفاظ على السلام، بدل الضعف أو تقديم التنازلات الزائدة.
إذ يميل الرئيس الأميركي في سياساته الخارجية إلى الجمع بين الردع القوي والاستعداد لاستخدام القوة الحاسمة والمحدودة إذا لزم الأمر، لكن دون الوقوع في حروب طويلة الأمد.

رونالد ريغان
علماً أن هذه العبارة ليست بجديدة، فقد استخدمها سابقاً الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان في الثمانينيات ضد الاتحاد السوفييتي، فيما تعود جذورها إلى العصر الروماني، عبر القول المأثور "Si vis pacem, para bellum" أي إذا أردت السلام فاستعد للحرب.
لكن مقابل التلويح بالقوة هذا، أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أنه " عازم على الرد على أي تهديد بنفس مستوى الردع الذي يمثله". وأوضح في بيان أنه "في حال وقوع هجوم على محطات توليد الطاقة الإيرانية، فسترد إيران باستهداف محطات توليد الطاقة الإسرائيلية والمحطات التي تزود القواعد الأميركية بالكهرباء في المنطقة".

كما خاطب الحرس القوات الأميركية قائلاً: "إذا قصفتم شبكة الكهرباء، سنقصف شبكات الكهرباء".

تأتي تلك التهديدات المتبادلة بينما يرتقب أن تعقد الحكومة الإسرائيلية المصغرة، مساء اليوم، اجتماعاً لبحث مجريات الحرب، مع انقضاء مهلة الـ48 ساعة التي منحها الرئيس الأميركي إلى الجانب الإيراني من أجل فتح مضيق هرمز وإلا سيقصف محطات الطاقة.
الحرس الثوري الإيراني

دونالد ترامب

الحرس الثوري

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24