Najib Mikati
عربي-دولي

"نيويورك تايمز" تهاجم ترامب.. أكاذيب الحرب قد تنقلب عليه

Lebanon 24
23-03-2026 | 04:10
نيويورك تايمز تهاجم ترامب.. أكاذيب الحرب قد تنقلب عليه
شنت هيئة تحرير صحيفة "نيويورك تايمز" هجوماً حاداً على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متهمة إياه بإغراق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بسردية قائمة على التضليل، ومحذرة من أن هذا النهج قد يرتد عليه شخصياً وعلى المصالح الأمريكية في نهاية المطاف.

ورأت الصحيفة أن الكذب ليس أمراً جديداً في سلوك ترامب السياسي، مشيرة إلى أن هذا الأسلوب رافقه منذ ولايته الأولى، إلا أنها شددت على أن خطورته تتضاعف عندما يتعلق الأمر بالحرب، لأن التضليل في مثل هذه الظروف لا يبقى مجرد خطاب سياسي، بل قد يفتح الباب أمام أخطاء قاتلة وانتهاكات جسيمة ويقوّض صورة الولايات المتحدة وقيمها.

وفي قراءتها للمشهد، أقرت هيئة التحرير بأن هناك نقاشاً مشروعاً حول جدوى خوض هذه الحرب في الأساس، في ظل طبيعة النظام الإيراني وتهديداته، لكنها اعتبرت أن ترامب لا يخوض هذا النقاش بوضوح، بل يلجأ إلى تبريرات متناقضة ومضللة بشأن أسباب الحرب ومسارها وأهدافها، في محاولة لحجب سوء التخطيط وضعف الأسس التي قامت عليها.

وأضافت الصحيفة أن التناقضات لا تقتصر على ترامب وحده، بل تمتد أيضاً إلى حلفائه، سواء في ما يتعلق بأهداف الحرب أو مدتها أو مآلاتها، ما يعكس ارتباكاً في الخطاب الرسمي وعدم وجود رواية متماسكة.

واعتبرت الهيئة أن التاريخ الأميركي نفسه يقدم أمثلة واضحة على خطورة هذا المسار، مذكّرة بأن الأكاذيب المرتبطة بالحروب سبق أن ارتدت على رؤساء أميركيين في محطات كبرى، من فيتنام إلى غزو العراق، وأن أي مكسب سياسي آني قد يحققه ترامب من خلال هذا الأسلوب يبقى محدوداً أمام الكلفة الأكبر التي قد تدفعها الولايات المتحدة ومعها العالم. (روسيا اليوم)
