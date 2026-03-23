حادث تصادم طائرة بمركبة في مطار بنيويورك.. ومقتل شخصين

أفادت شبكة "إن بي " الإخبارية الأميركية، نقلا عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها، بمقتل طيار ومساعده لطائرة تابعة لشركة إير في تصادم مع مركبة في مطار لاغوارديا بنيويورك، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.





واصطدمت طائرة إقليمية تابعة لشركة إير كندا بمركبة إطفاء على مدرج مطار لاغوارديا بنيويورك مساء أمس الأحد، مما أدى إلى تحطم مقدمة الطائرة، وفقا لما ذكرته السلطات وكشفت عنه صور الحطام.



وكان 72 راكبا و4 من أفراد الطاقم، وكانت الطائرة تقوم برحلة لشركة جاز أفييشن تعمل نيابة عن شركة إير كندا، وفقا لبيان من .

وأقلعت الرحلة من مطار مونتريال الدولي، الذي يخدم مدينة مونتريال.



وقالت هيئة موانئ ونيوجيرسي في بيان لها إنه "في حوالي الساعة 1140 مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي، تعرضت رحلة تابعة لشركة جاز أفييشن تعمل نيابة عن شركة طيران كندا لحادث على المدرج رقم 4 في مطار لاجوارديا، حيث اصطدمت الطائرة بمركبة للإنقاذ ومكافحة حرائق الطائرات تابعة لهيئة الموانئ كانت تستجيب لحادث منفصل."