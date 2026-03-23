في مصر.. عواصف رملية وأمطار رعدية

فيما لا تزال مصر تعيش حالة من عدم الاستقرار في الأجواء، حذرت للأرصاد الجوية في مصر، اليوم الاثنين، من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية خاصة للسائقين المسافرين على الطرق الصحراوية، مطالبة المواطنين بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر خصوصاً على الطرق في وجنوب الصعيد وجنوب .



كما شمل التحذير قائدي المركبات في مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى للالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات أمان كافية، تحسباً لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تجعل الطرق زلقة مع احتماليات أكبر لوقوع حوادث السير.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الاثنين وحتى السبت الموافق 28 ، مشيرة إلى أن الطقس سيكون بارداً في الصباح الباكر، مائلا للدفء إلى دافئ نهاراً على معظم الأنحاء، ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد، وباردا ليلاً، مشيرة إلى أن درجات الحرارة العظمى والصغرى تسجل في 23 - 12، وفي العاصمة الجديدة 24 - 11، وفي الإسكندرية 20 - 12، وفي الصعيد تتراوح درجات الحرارة بين 22 - 9 درجات.



وذكرت الهيئة أن هناك فرصاً لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق شمال الصعيد، وخليجي السويس والعقبة، وشمال محافظة على فترات متقطعة، وقد تكون رعدية أحياناً.