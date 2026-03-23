وزير الخارجية الاسرائيلي: النظام الإيراني تحول إلى دولة ضعيفة عسكريا وسياسيا

قال ، ، يوم الاثنين، إن النظام تحول إلى " " على المستويين العسكري والسياسي، معتبرا أن ميزان القوى في المنطقة تغير لغير مصلحة خلال العام الماضي.





وأوضح ساعر في تصريحات: "لقد تحول النظام الإيراني من قوة خطيرة كانت تفرض رعبها على المنطقة بأكملها إلى دولة ضعيفة عسكريا وسياسيا. قبل عام واحد فقط، كان الوضع مختلفا تماما؛ حينها كان العالم ينظر إلى التهديد الإيراني كأنه مشكلة إسرائيلية فقط، ولكن هذا ليس هو الحال اليوم".

وتابع: "على مدار العام الماضي، حققنا إنجازات بعيدة المدى في مواجهة العدو الإيراني".



وأضاف الوزير : "المنطقة بأسرها، والعالم أجمع، يدركون الآن حجم الخطر. لدينا حلفاء سيقفون معنا لمنع هذا النظام من تهديدنا وتهديد الآخرين".