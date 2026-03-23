عربي-دولي

مساء اليوم... ماذا ستشهد سماء الوطن العربيّ؟

Lebanon 24
23-03-2026 | 07:10
سيكون الوطن العربي مساء اليوم، على موعد مع ظاهرة مرور هلال القمر قرب عنقود الثريا النجميّ.

وبحسب الجمعية الفلكية في جدة، سيكون القمر مرتفعاً في السماء بعد حلول ظلمة الليل. وسيظهر عنقود الثريا، المعروف أيضاً بـ"الشقيقات السبع"، أسفل القمر.
 
إلا أن التلوث الضوئي داخل المدن يحول دون وضوح العنقود بالعين المجردة، مما يستدعي استخدام المنظار لرصده وتصويره.

ويحتوي عنقود الثريا المفتوح على نحو 500 نجم ولدت معاً من سحابة غاز وغبار قبل حوالي 100 مليون سنة، مما يجعله حديث التكون مقارنة بعمر الشمس البالغ 4.6 مليار سنة.

وأوضح المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية في جدة، أن العنقود يبعد عنا مسافة تقارب 430 – 445 سنة ضوئية، وفقاً للقياسات الحديثة بتلسكوب هابل.

وأبرز ما يميز الثريا هو سبعة نجوم لامعة يمكن رؤيتها بالعين المجردة من موقع مظلم تحت سماء صافية. (العربية)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ماذا جرى عند مخيم عين الحلوة مساء اليوم؟
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 17:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجنوب.. ماذا شهدت الخيام هذا المساء؟
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 17:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يُمكن تحري هلال عيد الفطر مساء اليوم؟
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 17:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24
داونينج ستريت: ستارمر تحدث إلى ترامب ورئيس وزراء كندا مساء اليوم
lebanon 24
Lebanon24
23/03/2026 17:55:30 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

الجمعية الفلكية

ماجد أبو زاهرة

جمعية الفلكية

هلال القمر

أبو زاهرة

أبو زاهر

المجر

الفلك

