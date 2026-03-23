مساء اليوم... ماذا ستشهد سماء الوطن العربيّ؟

سيكون الوطن العربي مساء اليوم، على موعد مع ظاهرة مرور قرب عنقود الثريا النجميّ.



وبحسب في جدة، سيكون القمر مرتفعاً في السماء بعد حلول ظلمة الليل. وسيظهر عنقود الثريا، المعروف أيضاً بـ"الشقيقات السبع"، أسفل القمر.

إلا أن التلوث الضوئي داخل المدن يحول دون وضوح العنقود بالعين المجردة، مما يستدعي استخدام المنظار لرصده وتصويره.



ويحتوي عنقود الثريا المفتوح على نحو 500 نجم ولدت معاً من سحابة غاز وغبار قبل حوالي 100 مليون سنة، مما يجعله حديث التكون مقارنة بعمر الشمس البالغ 4.6 مليار سنة.



وأوضح المهندس رئيس الجمعية الفلكية في جدة، أن العنقود يبعد عنا مسافة تقارب 430 – 445 سنة ضوئية، وفقاً للقياسات الحديثة بتلسكوب هابل.



وأبرز ما يميز الثريا هو سبعة نجوم لامعة يمكن رؤيتها بالعين المجردة من موقع مظلم تحت سماء صافية. (العربية)