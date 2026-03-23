Najib Mikati
عربي-دولي

ماذا توقع "ChatGPT" عن نهاية حرب إيران؟ 4 سيناريوهات واردة

Lebanon 24
23-03-2026 | 14:00
ماذا توقع ChatGPT عن نهاية حرب إيران؟ 4 سيناريوهات واردة
ماذا توقع ChatGPT عن نهاية حرب إيران؟ 4 سيناريوهات واردة photos 0
كيف ستنتهي الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران؟ هذا السؤال حلله "ChatGPT" فقدم إجابته عليه.. فماذا قال؟
 

يقولُ الذكاء الاصطناعي إن الحرب ما زالت مُستمرة، لكن التحليلات تشيرُ إلى 4 سيناريوهات رئيسية لنهايتها وهي:

1- نهاية على شكل استنزاف ثم تهدئة

2- تفوق عسكري - أميركي دون إسقاط النظام الإيراني

3- توسع الحرب إقليمياً ثم فرض تسوية

4- إيران أضعف.. لكنها أكثر خطورة

وفي ما خصّ السيناريو الأول، يقول الذكاء الإصطناعي إنَّ معظم النماذج والتحليلات ترجّح أن الحرب لن تُحسم بسرعة، بل تتحول إلى استنزاف طويل ثم اتفاق غير مباشر، خصوصاً أن إيران تعتمد على الصمود والتكلفة، بينما إسرائيل وأميركا تعتمدان على التفوق العسكري.

وعليه، فإن النتيجة هي التالي: لا منتصر واضح بل وقف نار "مؤقت". 

وعلى صعيد السيناريو الثاني، فيقول الذكاء الإصطناعي إن التقارير تؤكد تضرّر إيران بشدّة عسكرياً، لكن في المقابل النظام الإيراني ما زال قائماً بل أصبح أكثر تشدداً، وتابع: "هذا يعني انتصار عسكري محدود في ظل فشل الهدف السياسي المُتمثل بتغيير النظام، وهذا السيناريو هو الأكثر تداولاً حالياً". 

وبشأن السيناريو الثالث، فيقولُ الذكاء الاصطناعي إنّ الحرب بدأت تتوسع وشملت لبنان، الخليج العربي ومضيق هرمز، فيما تخللها أيضاً ارتفاع أسعار الطاقة لاسيما النفط.

وبحسب التحليل، فإن هذا النوع من الحروب عادة ما يدفع القوى الكبرى للتدخل بهدف فرض تسوية سياسية، وبالتالي تكون نهاية الحرب عبارة عن قرار دولي أكثر منها عسكري.

وعلى صعيد السيناريو الرابع، فيقول التقرير إنّ بعض التقديرات تحذر من بقاء النظام الإيراني وتوجهه نحو خيارات أخطر، مثل تسريع النووي، بمعنى أن الحرب ستنتهي لكن التهديد يكبرُ لاحقاً. 

ويخلصُ تحليل الذكاء الإصطناعي إلى أنه لا يوجد نصر حاسم وسريع، بينما النهاية الأقرب هي استنزاف ووقف إطلاق النار وسط بقاء النظام الإيراني، مع وجود احتمالية استمرار التوتر لسنوات.


