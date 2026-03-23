عربي-دولي

الإستثمارات توقفت.. ماذا فعلت حرب إيران بالصناعة والطاقة؟

Lebanon 24
23-03-2026 | 08:13
الإستثمارات توقفت.. ماذا فعلت حرب إيران بالصناعة والطاقة؟
قال الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس"، "رولاند بوش"، إن الحرب في الشرق الأوسط دفعت العملاء إلى الإحجام عن ضخ استثمارات جديدة، مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.
 
 
وأوضح أن تباطؤ النمو بات واضحاً نتيجة هذه الضغوط، مشيراً إلى أن شركات النفط والغاز باتت تؤجل خطط إنشاء مشاريع جديدة في ظل حالة عدم اليقين.
 

وتأتي هذه التطورات مع اضطرابات حادة في أسواق الطاقة، إذ أدى الصراع إلى توقف شبه كامل للشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، إلى جانب أضرار لحقت بمنشآت رئيسية في الخليج.


كذلك، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 56 بالمئة منذ بداية الحرب، ما زاد الضغوط على تكاليف الإنتاج والاستثمار.


وجاءت تصريحات بوش على هامش قمة "سيمنس" التقنية في بكين، حيث أعلنت الشركة توسيع شراكتها مع "علي بابا" في مجال الذكاء الاصطناعي الصناعي.


وتتضمن الشراكة تقديم 26 خدمة جديدة تشمل البنية التحتية الصناعية والأتمتة والتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر منصة "علي بابا كلاود".


وفي سياق متصل، أشار بوش إلى تردد بعض الشركاء الصينيين في مشاركة بيانات المصانع، بسبب مخاوف تتعلق بالملكية الفكرية، رغم الحاجة إلى هذه البيانات لتدريب النماذج الصناعية وتحسينها.


وأكد أن نقل البيانات عبر الحدود يظل عاملاً حاسماً لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الصين سمحت جزئياً بنقل البيانات الصناعية رغم القيود المرتبطة بالأمن القومي.
فايننشال تايمز: إيران تبحث إمكانية جذب استثمارات أميركية بقطاعي التعدين والطاقة
ماذا تبلغ نتنياهو قبل حرب إيران؟ قناة إسرائيلية تُعلن
حرب أميركا - إيران لن تتوقف قريبا
هل يستفيد قطاع الطاقة النظيفة من حرب إيران؟
