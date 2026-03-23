|
إقتصاد

وسط الحرب.. شركة صينية توقف شراء النفط الإيراني

Lebanon 24
23-03-2026 | 08:53
وسط الحرب.. شركة صينية توقف شراء النفط الإيراني
أفادت تقارير بأن شركة سينوبك، إحدى أكبر شركات التكرير والبتروكيماويات في العالم، قررت وقف شراء النفط الإيراني، في خطوة تعكس تصاعد المخاطر الجيوسياسية والضغوط المرتبطة بالعقوبات الدولية.

ويأتي هذا القرار في ظل التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، إلى جانب المخاوف من تداعيات أي تصعيد عسكري قد يؤثر على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية.

كذلك، تسعى الشركة إلى تقليل تعرضها للمخاطر القانونية والمالية المرتبطة بالتعامل مع النفط الإيراني، خاصة في ظل تشديد الرقابة على الالتزام بالعقوبات.

وتُعد الصين من أكبر المستوردين للنفط الإيراني، حيث شكّلت خلال السنوات الماضية منفذاً رئيسياً لصادرات طهران النفطية، سواء عبر قنوات مباشرة أو غير مباشرة.

ومن شأن قرار "سينوبك" أن يضيف ضغوطاً جديدة على قطاع الطاقة الإيراني، الذي يواجه بالفعل تحديات كبيرة نتيجة القيود الدولية والتقلبات في الطلب العالمي.

ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تدفع إيران إلى البحث عن أسواق بديلة أو تقديم خصومات أكبر للحفاظ على مستويات التصدير، في وقت تشهد فيه أسعار النفط حالة من عدم الاستقرار بسبب التوترات الإقليمية.

كذلك، قد تؤدي إلى إعادة ترتيب خريطة تدفقات النفط في آسيا، مع توجه المشترين نحو مصادر أخرى أكثر استقراراً.

ولم تصدر "سينوبك" تعليقاً رسمياً حتى الآن، بينما يترقب مراقبون تأثير هذه الخطوة على توازن العرض والطلب في الأسواق العالمية، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتزايد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة.
