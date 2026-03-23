وفاة رئيس وزراء فرنسا السابق ليونيل جوسبان

توفى رئيس وزراء الأسبق جوسبان، الذي أقر فكرة أن يكون أسبوع العمل في فرنسا 35 ساعة، وذلك عن عمر يناهز 88 عاما.

وأكد وفاته رئيس الوزراء الحالي سيباستيان لوكورنو، بعد أن ذكرت وكالة "فرانس بريس" نبأ وفاته أمس الأحد نقلا عن أسرته.



وقال لوكورنو عبر منصة "إكس" إن جوسبان "خدم فرنسا بثبات ومثابرة وشعور بالمسؤولية" و"أفعاله استندت على رؤية معينة للتقدم الاجتماعي وقيم الجمهورية، تاركا أثرا دائما ونموذجا للالتزام".



وأعلن جوسبان في يناير الماضي أنه خضع لـ"عملية جراحية خطيرة" من دون أن يكشف تفاصيل بشأنها.



ويعد جوسبان من أبرز شخصيات اليسار الفرنسي خلال العقود الماضية، وأرسى مبدأ "اليسار التعددي"، فضمت حكوماته وزراء اشتراكيين، إضافة إلى وزراء من الخضر والشيوعيين.



وانسحب جوسبان من السياسة بعد هزيمة مدوية للحزب في الانتخابات الرئاسية أمام زعيم الحزب اليميني المتشدد.