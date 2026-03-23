تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

إسرائيل استخدمت طائرات سريّة داخل إيران... بماذا تتميّز؟

23-03-2026 | 10:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن صحيفة "جيروزاليم بوست"، كشفت، نقلا عن مصادر دفاعية، أن الجيش الإسرائيلي استخدم مسيرات تكتيكية سرية في مهام حساسة خلال عملية "زئير الأسد" في إيران.

ولعبت الطائرات المسيرة دورا هاما في العمليات المشتركة الأميركية الإسرائيلية في إيران، سواء في جمع المعلومات الاستخباراتية أو التتبع أو تنفيذ الهجمات.
 
وبحسب الصحيفة، استخدم الجيش الإسرائيلي طائرات مسيرة من شركة "إيرو سينتينيل" الإسرائيلية في حرب إيران لحماية عناصره وكشف تموضع القوات المعادية، عبر إرسال المسيرات في مهام بعيدة عن الحدود الإسرائيلية.
 
وتتميز هذه الطائرات بمدى قصير ومتوسط، صممت للعمليات التكتيكية وحراسة الحدود والمراقبة والاستطلاع. وبنيت لتنفيذ المهام التي تتطلب زمن طيران طويل يصل إلى 90 دقيقة، مع ضجيج منخفض، مثل تلك الجارية في إيران ولبنان.
 
ويبلغ وزنها 3.6 كلغ، وتجمع في أقل من خمس دقائق، وتنقل بيانات بشكل آمن وفوري إلى محطة تحكم أرضية محمولة على بعد 4.8 كلم، وفق الصحفية.
 
وتنتج الشركة 4 طائرات مسيرة لمهام المراقبة والاستطلاع الحساسة (ISR) بأحجام مختلفة، ويمكن لبعضها حمل حمولة تصل إلى 10 كلغ، بينما يتميز بعضها الآخر بقدرات على الطيران لمدة طويلة.
 
وتستخدم وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية وفرق الدفاع المدني، إلى جانب عملاء عسكريين دوليين، طائرات الشركة الإسرائيلية.
 
وقال أوفير أفراهام، مدير التسويق في الشركة، إن مسيرات الشركة يمكنها الطيران لمدة تتراوح بين 80 و90 دقيقة باستخدام برمجيات إسرائيلية، في حين أن الطائرات المنافسة مثل "دي جي أي" الصينية تقتصر على نحو 40 دقيقة وتعاني من مشكلات أمنية في المعلومات.
 
وأضاف أفراهام: "منصاتنا تتميز أيضا بانخفاض مستوى الضجيج، مما يجعلها مناسبة للمهام السرية، ولهذا تعد من المفضلة لدى الوحدات الخاصة النخبوية".
الشرطة الإسرائيلية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

الاستطلاع

90 دقيقة

الصينية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:42 | 2026-03-23
Lebanon24
11:32 | 2026-03-23
Lebanon24
11:30 | 2026-03-23
Lebanon24
11:21 | 2026-03-23
Lebanon24
11:18 | 2026-03-23
Lebanon24
11:14 | 2026-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24