عربي-دولي
مباحثات أميركيّة - إيرانيّة... ترامب: الأمور تمضي بشكل جيّد جداً
Lebanon 24
23-03-2026
|
10:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أن الأمور "تمضي بشكل جيد جدًا"، بعد إجراء مباحثات مع "زعيم إيراني كبير يحظى باحترام" في
إيران
بشأن اتفاق من 15 نقطة لوقف الحرب.
وأضاف
ترامب
أنّ "الولايات المتّحدة وإيران يسعيان إلى إبرام اتفاق"، وقال: "هم يريدون إبرام اتفاق ونحن نريد إبرام اتفاق أيضًا".
وتابع: "الإيرانيون هم من اتصلوا وأنا لم أتصل"، وأوضح أنّ "الإيرانيين وافقوا على عدم امتلاك أسلحة نووية".
وأكد ترامب أن المحادثات أُجريت بمشاركة مبعوثه ستيف ويتكوڤ ومستشاره
جاريد كوشنر
، مشيرًا إلى أنها كانت قوية وأن النتائج النهائية ستتضح فيما بعد. وأضاف: "إذا مضوا قدمًا فسوف ينتهي الصراع".
وأعرب عن حرصه على تجنب أي أذى لمجتبى
خامنئي
قائلاً: "لا أريده أن يُقتل ولا أعلم إذا كان على قيد الحياة".
وأشار ترامب إلى أنه لا يعتبر مجتبى خامنئي هو من يقود إيران.
كما شدد على أن هدف
الولايات المتحدة
هو منع إيران من امتلاك أسلحة نووية والعمل على إحلال السلام في منطقة
الشرق الأوسط
.
لكنه أوضح أنه "سيكون من السهل جدا الحصول على اليورانيوم المخصب إذا توصلنا إلى اتفاق".
وأشار إلى أنه سيكون هناك "شكل جدي للغاية من أشكال تغيير النظام في إيران". (سكاي نيوز)
