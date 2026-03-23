انهيار صخري... ووفاة متدرب في جبال الألب

توفي كارلو كيوديني، الذي يبلغ من العمر 43 عامًا، أثناء تدريبه ليصبح مرشدًا جبليًا في على الحدود ، بعد أن اجتاحه انهيار صخري مفاجئ.



وقالت الصحف المحلية، بينها "كورييري ألبي" و"كورييري ديلا سيرا"، إن الانهيار حدث على الجانب الفرنسي، على ارتفاع حوالي 3500 متر بالقرب من قمة غراند فلامبو.



وأضافت التقارير أن متسلقًا إيطاليًا آخر ومرشدًا جبليًا أصيبوا جراء الانهيار. (ارم نيوز)

