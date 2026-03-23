|
عربي-دولي

إيران تردّ على ترامب: لم يتمّ إجراء أيّ حوار مع أميركا

Lebanon 24
23-03-2026 | 11:14
إيران تردّ على ترامب: لم يتمّ إجراء أيّ حوار مع أميركا
أكد التلفزيون الإيراني، نقلا عن مصادر، أن "ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن المحادثات مع إيران جاء للهروب من تهديده الأخير بشن هجوم على البنى التحتية للكهرباء في البلاد".

وقال التلفزيون الإيراني: "لم يتم إجراء أي حوار بين إيران وأميركا، وادعاء ترامب حول إجراء هذه المحادثات هو كذب محض".

وأفادت مصادر مطلعة أن "التراجع المخزي لترامب عن مهاجمة البنى التحتية للكهرباء في إيران جاء نتيجة التهديد الحازم والساحق والموثوق من قبل القوات المسلحة بالرد بالمثل".

وأكدت المصادر أن "موقف الجمهورية الإسلامية بشأن مضيق هرمز لم يتغير ولن يتغير"، فيما قال النائب الإيراني بيجان نوبوه: "لأن الولايات المتحدة أدركت أن إيران قد دخلت في صراع وجودي وأنها ستنفذ تهديداتها حتما، فقد تراجعت واشنطن بجبن".

وذكرت الخارجية الإيرانية أن تصريحات ترامب تأتي في إطار محاولات خفض أسعار الطاقة وكسب الوقت لتنفيذ خططه العسكرية. (روسيا اليوم)
