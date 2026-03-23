إيران تردّ على ترامب: لم يتمّ إجراء أيّ حوار مع أميركا

أكد التلفزيون ، نقلا عن مصادر، أن "ادعاء الرئيس الأميركي بشأن المحادثات مع جاء للهروب من تهديده الأخير بشن هجوم على البنى التحتية للكهرباء في البلاد".



وقال التلفزيون الإيراني: "لم يتم إجراء أي حوار بين إيران وأميركا، وادعاء حول إجراء هذه المحادثات هو كذب محض".



وأفادت مصادر مطلعة أن "التراجع المخزي لترامب عن مهاجمة البنى التحتية للكهرباء في إيران جاء نتيجة التهديد الحازم والساحق والموثوق من قبل القوات المسلحة بالرد بالمثل".



وأكدت المصادر أن "موقف الجمهورية الإسلامية بشأن مضيق هرمز لم يتغير ولن يتغير"، فيما قال النائب الإيراني بيجان نوبوه: "لأن أدركت أن إيران قد دخلت في صراع وجودي وأنها ستنفذ تهديداتها حتما، فقد تراجعت بجبن".



وذكرت الخارجية أن تصريحات ترامب تأتي في إطار محاولات خفض أسعار الطاقة وكسب الوقت لتنفيذ خططه العسكرية. (روسيا اليوم)

