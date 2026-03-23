هل ستتوقف حرب إيران قريباً؟

في ظل تضارب الروايات حول وجود قنوات اتصال بين وطهران، أعلن الرئيس الأميركي أن مفاوضات جارية بين الجانبين، في حين سارعت إلى نفي ذلك بشكل قاطع، مؤكدة عدم وجود أي تواصل، لا مباشر ولا غير مباشر، مع .



وبالتوازي، نقلت تقارير عديدة أن الشخصية التي يُعتقد أن واشنطن تتواصل معها هي قاليباف. إلا أن قاليباف نفسه نفى رسمياً بدء أي مفاوضات مع الجانب الأميركي، ما يعمّق حالة الالتباس حول حقيقة ما يجري.



في هذا السياق، تطرح هذه المعطيات المتناقضة تساؤلات حول ما إذا كانت هناك قنوات غير معلنة تُستخدم في هذا التوقيت، أو أن الحديث عن اتصالات يندرج ضمن تبادل رسائل سياسية. وفي ظل غياب مؤشرات واضحة، يصعب الجزم بأن هذه التطورات قد تفضي إلى وقف سريع للحرب في المدى المنظور، خصوصاً أن الوقائع الميدانية لا تزال تتجه نحو مزيد من التصعيد.

Advertisement