البابا لاوون الرابع عشر يدعو لحظر الضربات الجوية العسكرية

انتقد بشدة عمليات القصف الجوي، قائلا إنها عشوائية ‌ويجب حظرها، وذلك في أحدث تصريحاته المناهضة للحرب مع دخول الصراع حول أسبوعه الرابع.





ولم يذكر البابا، الآخذ في الاتساع تحديدا خلال اجتماع مع المديرين التنفيذيين والعاملين في شركة ، لكنه ندد بشدة باستخدام القوة الجوية في الحرب.





وقال البابا: "لا ينبغي لأحد أن يخشى أن تأتي التهديدات بالموت والدمار من السماء"، بحسبما نقلت وكالة " " للأنباء.





وأضاف: "بعد المآسي التي شهدها القرن ‌العشرون، ⁠كان ينبغي حظر القصف الجوي إلى الأبد.. ورغم ذلك لا يزال موجودا. هذا ليس تقدما.. بل هو تخلف".







