|
عربي-دولي
محمد بن زايد والرئيس الإندونيسي يبحثان التطورات في المنطقة
Lebanon 24
23-03-2026
|
14:20
بحث الشيخ
محمد بن
زايد آل
نهيان
رئيس دولة
الإمارات
خلال اتصال هاتفي تلقاه من برابوو سوبيانتو رئيس
جمهورية
إندونيسيا، تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل التصعيد العسكري وتداعياته الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، الاعتداءات
الإيرانية
الإرهابية المستمرة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية بما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية.
وجدد رئيس إندونيسيا إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية مؤكدا تضامن إندونيسيا مع دولة الإمارات ودعمها الكامل كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها واستقرارها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مشيدا بإدارة الدولة للأزمة وكفاءة إجراءاتها في سبيل الحفاظ على أمن مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها وسلامتهم.
وشدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتغليب الحوار الجاد، والحلول الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة العالقة بما يحفظ أمنها واستقرارها ويجنبها مزيدا من الأزمات.
كما تناول الاتصال مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما، مؤكدين الحرص على مواصلة دعم العلاقات الثنائية بما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين ويخدم أولوياتهما التنموية ويعود بالخير والنماء على شعبيهما وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
محمد بن زايد وترامب يبحثان التطورات التي تشهدها المنطقة
محمد بن زايد وترامب يبحثان التطورات التي تشهدها المنطقة
وام: اتصال بين ترامب والشيخ محمد بن زايد لبحث التطورات في المنطقة
وام: اتصال بين ترامب والشيخ محمد بن زايد لبحث التطورات في المنطقة
محمد بن زايد والسيسي يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة
محمد بن زايد والسيسي يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة
بن زايد ورئيس وزراء المجر يبحثان هاتفياً التطورات الأمنية الخطيرة في المنطقة
بن زايد ورئيس وزراء المجر يبحثان هاتفياً التطورات الأمنية الخطيرة في المنطقة
قد يعجبك أيضاً
تفاصيل مكالمة بين ترامب ونتنياهو.. هكذا تم بحث اغتيال خامنئي
تفاصيل مكالمة بين ترامب ونتنياهو.. هكذا تم بحث اغتيال خامنئي
16:41 | 2026-03-23
نتنياهو يدعو لعقد اجتماع عاجل.. ما السبب؟
نتنياهو يدعو لعقد اجتماع عاجل.. ما السبب؟
16:29 | 2026-03-23
أُطلقت من العراق.. صواريخ تطال قاعدة للجيش السوري
أُطلقت من العراق.. صواريخ تطال قاعدة للجيش السوري
16:26 | 2026-03-23
مقتل 15 في قصف يستهدف مدينة لقاوة بجنوب السودان
مقتل 15 في قصف يستهدف مدينة لقاوة بجنوب السودان
16:02 | 2026-03-23
نائب الرئيس الأميركي ونتنياهو يدرسان بنود صفقة لإنهاء التصعيد مع إيران!
نائب الرئيس الأميركي ونتنياهو يدرسان بنود صفقة لإنهاء التصعيد مع إيران!
15:44 | 2026-03-23
الأكثر قراءة
معلومات جديدة عن المستهدف في الحازمية... متى وصل ومن كان معه في الشقة؟
معلومات جديدة عن المستهدف في الحازمية... متى وصل ومن كان معه في الشقة؟
11:45 | 2026-03-23
تسجيل هزّة أرضيّة في لبنان... إليكم قوّتها وموقعها
تسجيل هزّة أرضيّة في لبنان... إليكم قوّتها وموقعها
06:12 | 2026-03-23
توقف اتصالات وقف النار ومخاوف أمنية تعيد فرز بيروت بين "غربية" و"شرقية"
توقف اتصالات وقف النار ومخاوف أمنية تعيد فرز بيروت بين "غربية" و"شرقية"
23:53 | 2026-03-22
"إخلاء صيدا وتدمير الإتصالات".. "معاريف" تُحرّض على "توسيع حرب لبنان"
"إخلاء صيدا وتدمير الإتصالات".. "معاريف" تُحرّض على "توسيع حرب لبنان"
12:00 | 2026-03-23
بالفيديو... إستهداف شقة في الحازمية وهذا ما أعلنه الجيش الإسرائيليّ
بالفيديو... إستهداف شقة في الحازمية وهذا ما أعلنه الجيش الإسرائيليّ
10:00 | 2026-03-23
أيضاً في عربي-دولي
16:41 | 2026-03-23
تفاصيل مكالمة بين ترامب ونتنياهو.. هكذا تم بحث اغتيال خامنئي
16:29 | 2026-03-23
نتنياهو يدعو لعقد اجتماع عاجل.. ما السبب؟
16:26 | 2026-03-23
أُطلقت من العراق.. صواريخ تطال قاعدة للجيش السوري
16:02 | 2026-03-23
مقتل 15 في قصف يستهدف مدينة لقاوة بجنوب السودان
15:44 | 2026-03-23
نائب الرئيس الأميركي ونتنياهو يدرسان بنود صفقة لإنهاء التصعيد مع إيران!
15:11 | 2026-03-23
نتنياهو: تعهدت بمواصلة ضرب إيران ولبنان
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
