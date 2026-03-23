|
عربي-دولي
تسوية كبرى.. فانس ونتنياهو يبحثان بنود اتفاق لإنهاء "الحرب" مع إيران
Lebanon 24
23-03-2026
|
14:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت الساعات الماضية انفراجة دبلوماسية مفاجئة في الأزمة "الأميركية
الإسرائيلية
-
الإيرانية
"، حيث كشف موقع "أكسيوس" الأميركي عن محادثات رفيعة المستوى لإنهاء حالة الحرب وتجنب التصعيد العسكري الشامل.
وفي التفاصيل، أجرى
نائب الرئيس
الأميركي "جيه دي فانس" مكالمة هاتفية مع
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو، بحثا خلالها بنود اتفاق محتمل لإنهاء الحرب مع
طهران
وجهود بدء المفاوضات.
بالتزامن مع ذلك، أعلن الرئيس
دونالد ترامب
منح
إيران
مهلة إضافية مدتها 5 أيام لفتح مضيق هرمز، موجهاً بتأجيل أي ضربات عسكرية تستهدف محطات الكهرباء الإيرانية.
ووصف
ترامب
المحادثات التمهيدية بـ "الجيدة جداً والمثمرة"، مؤكداً جدية طهران في التوصل إلى تسوية شاملة تتضمن الموافقة على عدم حيازة أسلحة نووية، معتبراً أن هناك "فرصة جيدة جداً" لإحلال السلام وتجنب المواجهة العسكرية التي كانت وشيكة.
