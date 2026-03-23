تسوية كبرى.. فانس ونتنياهو يبحثان بنود اتفاق لإنهاء "الحرب" مع إيران

شهدت الساعات الماضية انفراجة دبلوماسية مفاجئة في الأزمة "الأميركية - "، حيث كشف موقع "أكسيوس" الأميركي عن محادثات رفيعة المستوى لإنهاء حالة الحرب وتجنب التصعيد العسكري الشامل.



وفي التفاصيل، أجرى الأميركي "جيه دي فانس" مكالمة هاتفية مع بنيامين نتنياهو، بحثا خلالها بنود اتفاق محتمل لإنهاء الحرب مع وجهود بدء المفاوضات.

بالتزامن مع ذلك، أعلن الرئيس منح مهلة إضافية مدتها 5 أيام لفتح مضيق هرمز، موجهاً بتأجيل أي ضربات عسكرية تستهدف محطات الكهرباء الإيرانية.

ووصف المحادثات التمهيدية بـ "الجيدة جداً والمثمرة"، مؤكداً جدية طهران في التوصل إلى تسوية شاملة تتضمن الموافقة على عدم حيازة أسلحة نووية، معتبراً أن هناك "فرصة جيدة جداً" لإحلال السلام وتجنب المواجهة العسكرية التي كانت وشيكة.



