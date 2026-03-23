الصين تحذّر من اتساع تداعيات التصعيد حول إيران

أكد الصيني وانغ يي، خلال لقاء جمعه يوم الإثنين بالمستشار للأمن الوطني جوناثان باول، أن أطراف النزاع حول يجب أن يوقفوا حدة التصعيد.





الصيني: "في الوقت الراهن، يتعين على جميع الأطراف ألا تزيد من حدة التوتر، بل العمل على حل المشكلة جذريا، والسعي معا لإعادة هذا الملف إلى مسار التسوية السياسية عبر الحوار الدبلوماسي والمفاوضات".





وعرض وانغ يي الموقف الصيني، مشيراً إلى أن تأثير الوضع في إيران يتسع نطاقه، وأن استمرار الأعمال العسكرية ستزيد من الضرر وتسفر عن تداعيات أكثر خطورة.





وجاء في بيان صادر عن عقب اللقاء الذي عُقد في ، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع الراهن حول إيران، والأزمة ، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

