تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

تفاصيل مكالمة بين ترامب ونتنياهو.. هكذا تم بحث اغتيال خامنئي

Lebanon 24
23-03-2026 | 16:41
A-
A+
تفاصيل مكالمة بين ترامب ونتنياهو.. هكذا تم بحث اغتيال خامنئي
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت وكالة "رويترز" تقريراً جديداً، اليوم الإثنين، كشفت فيه تفاصيل مُكالمة أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك قبيلَ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيليَّة على إيران أواخر شهر شباط الماضي.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إنه قبل أقل من 48 ساعة من بدء الضربة الأميركية - الإسرائيلية على إيران، تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هاتفياً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن أسباب شن هذا النوع من الحرب المعقدة والبعيدة، التي كان الرئيس الأميركي قد عارضها في السابق.

وكان ‌كل من ترامب ونتنياهو على علم، من خلال إحاطات استخباراتية في وقت سابق من ذلك الأسبوع، بأن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وكبار مساعديه سيجتمعون قريباً في مجمعه بطهران، مما جعلهم عرضة "لضربة استئصال" - وهو هجوم يستهدف كبار قادة الدولة، غالباً ما تستخدمه إسرائيل، لكن الولايات المتحدة تستخدمه بشكل أقل.

وأفادت المصادر بأن نتنياهو، الذي كان مُصمماً على تنفيذ العملية التي يحث عليها منذ عقود، زعم أنه قد لا تتاح فرصة أفضل من الآن لاغتيال خامنئي والثأر لمحاولات إيرانية سابقة لاغتيال ترامب. 

وتشمل تلك المؤامرات محاولة قتل مأجورة يُزعم أن إيران دبرتها عام 2024 عندما كان ترامب مُرشحاً للرئاسة، وفق ما ذكرت "رويترز".

وسابقاً، اتهمت وزارة العدل الأميركية رجلاً باكستانياً بمحاولة تجنيد أشخاص في الولايات المتحدة للمشاركة في هذه الخطة، التي كانت تهدف إلى الرد على اغتيال واشنطن لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وبحلول وقت إجراء المكالمة، كان ترامب قد وافق بالفعل على فكرة قيام الولايات المتحدة بعملية عسكرية ضد إيران، لكنه لم يكن قد حسم أمره بعد بشأن موعد أو ظروف التدخل، وفقاً لمصادر طلبت عدم نشر أسمائها نظراً لحساسية المداولات الداخلية.

وعزز ‌الجيش الأميركي وجوده في المنطقة على مدى أسابيع، ما دفع كثيرين داخل الإدارة إلى استنتاج أن الأمر مسألة وقت فقط قبل أن يقرر الرئيس المضي قدماً. كذلك، تم إلغاء أحد المواعيد المحتملة، قبل أيام قليلة فقط، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت الوكالة أنها لم تتمكن من تحديد مدى تأثير إلحاح نتنياهو على ترامب أثناء دراسته لإصدار أوامر الضربة، لكن المكالمة كانت بمثابة الدفعة لأخيرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي للرئيس الأميركي. 

كذلك، أفادت المصادر الثلاثة المطلعة على المكالمة أنها تعتقد أن المحادثة - إلى جانب المعلومات الاستخباراتية التي تُشير إلى ضيق الوقت المتاح لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني - كانت حافزاً لقرار ترامب النهائي بإصدار أوامر للجيش في 27 شباط بالمضي قدماً في عملية "ملحمة الغضب".

مع هذا، فقد قال ترامب علنا إن قرار شن الضربة كان قراره بمفرده.

لكن تقارير "رويترز"، التي شملت مسؤولين وآخرين مقربين من كلا الزعيمين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم نظراً لحساسية المداولات الداخلية، لا تشير إلى أن نتنياهو أجبر ترامب على خوض الحرب. إلا أن التقارير تُظهر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان داعماً قوياً، وأن صياغته للقرار - بما في ذلك فرصة اغتيال زعيم إيراني يُزعم أنه أشرف على محاولات اغتيال ترامب - كانت مقنعة للرئيس.

وفي أوائل آذار، ألمح وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث إلى أن الانتقام كان أحد دوافع العملية على الأقل، وقال للصحفيين: "حاولت إيران اغتيال الرئيس ترامب، وكان النصر حليف الرئيس ترامب". (رويترز)
مواضيع ذات صلة
الولايات المتحدة

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

أشرف على

الإيراني

الكشف عن

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24