أُطلقت من العراق.. صواريخ تطال قاعدة للجيش السوري

أصدر بيانًا اليوم الاثنين أعلن فيه تعرض إحدى قواعده لقصف صاروخي قادم من الأراضي .



وجاء في بيان هيئة العمليات في الجيش العربي السوري: "تعرضت إحدى قواعدنا العسكرية قرب بلدة اليعربية الحسكة لقصف صاروخي".



وأضاف: "القصف نفذ بواسطة 5 صواريخ انطلقت من محيط قرية تل الواقعة بعمق 20كم داخل الأراضي العراقية".



وتابع: "تم التواصل والتنسيق مع الجانب حول الحادثة حيث أكد لنا أن الجيش العراقي بدأ بعملية تمشيط وبحث عن الفاعلين".



وختم البيان: "الجيش العربي السوري بحالة تأهب كاملة وسيقوم بمسؤولياته للدفاع عن الأراضي والتصدي لأي اعتداء".

