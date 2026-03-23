بعد نفي إيران إجراء محادثات مع واشنطن.. هكذا ردّ ترامب

قال الرئيس الأميركي ، اليوم الاثنين، رداً على النفي بشأن إجراء محادثات مع ، أن تريد التوصل إلى تسوية، مشيرا إلى أن محادثات تمهيدية بدأت ليل السبت.



وأكد في مقابلة مع "فرانس برس"، إجراء مفاوضات مع طهران، ووصفها بأنها "جيدة وعظيمة".



كما قال "توجد فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق مع "، مشيرا إلى أن "المحادثات مع إيران ستحدد ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق أوسع".



وتابع "إيران تريد السلام وقد وافقت على عدم حيازة أي أسلحة نووية"، مجددا التأكيد على مهلة الـ 5 أيام.



في حين أكد أن إيران جادة في موقفها هذه المرة، وقال "أمام إيران فرصة وعليها استغلالها".



وأضاف "لدى طهران فرصة أخيرة لإنهاء التهديدات ضد ".



أتت تصريحات ترامب، بعدما نفى رئيس الإيراني محمد باقر قاليباف في منشور على حسابه في منصة "أكس"، إجراء مفاوضات مع طهران وكتب "لم تجر مفاوضات مع الولايات المتحدة"، مضيفاً "تستخدم الأخبار المزيّفة للتلاعب بالأسواق المالية وأسواق ، وللهروب من المأزق الذي وقعت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل".





كما أعلنت الاثنين أنها تلقت "رسائل من دول صديقة" بشأن طلب أميركي لإجراء مباحثات، نافية أن يكون الطرفان قد أجريا أي تفاوض منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.







