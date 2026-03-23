عربي-دولي

بعد نفي إيران إجراء محادثات مع واشنطن.. هكذا ردّ ترامب

Lebanon 24
23-03-2026 | 16:57
بعد نفي إيران إجراء محادثات مع واشنطن.. هكذا ردّ ترامب
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، رداً على النفي الإيراني بشأن إجراء محادثات مع واشنطن، أن طهران تريد التوصل إلى تسوية، مشيرا إلى أن محادثات تمهيدية بدأت ليل السبت.

وأكد في مقابلة مع "فرانس برس"، إجراء مفاوضات مع طهران، ووصفها بأنها "جيدة وعظيمة".

كما قال "توجد فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق مع إيران"، مشيرا إلى أن "المحادثات مع إيران ستحدد ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق أوسع".

وتابع "إيران تريد السلام وقد وافقت على عدم حيازة أي أسلحة نووية"، مجددا التأكيد على مهلة الـ 5 أيام.

في حين أكد ترامب أن إيران جادة في موقفها هذه المرة، وقال "أمام إيران فرصة وعليها استغلالها".

وأضاف "لدى طهران فرصة أخيرة لإنهاء التهديدات ضد الولايات المتحدة".

أتت تصريحات ترامب، بعدما نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في منشور على حسابه في منصة "أكس"، إجراء مفاوضات مع طهران وكتب "لم تجر مفاوضات مع الولايات المتحدة"، مضيفاً "تستخدم الأخبار المزيّفة للتلاعب بالأسواق المالية وأسواق النفط، وللهروب من المأزق الذي وقعت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل".


كما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين أنها تلقت "رسائل من دول صديقة" بشأن طلب أميركي لإجراء مباحثات، نافية أن يكون الطرفان قد أجريا أي تفاوض منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.


ترامب بشأن إيران: على مدار اليومين الماضيين أجرينا محادثات جيدة ومثمرة للغاية مع إيران
أكسيوس: خطط إجراء محادثات نووية مع إيران تنهار
أ.ف.ب: نتنياهو يصل إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات مع ترامب حول إيران
ترمب: أنا غير راض عن إيران لكن من المتوقع إجراء مزيد من المحادثات معها
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:45 | 2026-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:12 | 2026-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:53 | 2026-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-03-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:00 | 2026-03-23
Lebanon24
16:41 | 2026-03-23
Lebanon24
16:29 | 2026-03-23
Lebanon24
16:26 | 2026-03-23
Lebanon24
16:02 | 2026-03-23
Lebanon24
15:44 | 2026-03-23
