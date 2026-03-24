القيادة المركزية الأميركية: تنفيذ أكثر من 9000 طلعة جوية منذ بدء الحرب

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، تنفيذ أكثر من 9000 طلعة جوية منذ بدء الحرب على .

وقالت عبر "إكس" إنها ضربت أكثر من 9000 هدف منذ بدء الحرب.

كما أضافت أن "140 سفينة إيرانية تضررت أو دُمرت" جراء الضربات.

يذكر أنه منذ تفجر الحرب الأميركية على إيران في 28 شباط الماضي، شنت وأميركا آلاف على مناطق عدة في ، مستهدفة مواقع ومنصات إطلاق صواريخ، فضلاً عن منشآت عسكرية، وسفن إيرانية.

كما أدت الغارات أيضاً إلى اغتيال المرشد وعدد من كبار السياسيين والعسكريين.

بينما ردت إيران عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، وعلى أيضاً بزعم استهداف مواقع وقواعد أميركية، إلا أنها حاولت ضرب منشآت مدنية. غير أن الدفاعات الجوية في تلك الدول اعترضت أغلبها.