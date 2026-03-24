Najib Mikati
عربي-دولي

القيادة المركزية الأميركية: تنفيذ أكثر من 9000 طلعة جوية منذ بدء الحرب

Lebanon 24
24-03-2026 | 00:16
القيادة المركزية الأميركية: تنفيذ أكثر من 9000 طلعة جوية منذ بدء الحرب
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، تنفيذ أكثر من 9000 طلعة جوية منذ بدء الحرب على إيران.

وقالت عبر "إكس" إنها ضربت أكثر من 9000 هدف منذ بدء الحرب.

كما أضافت أن "140 سفينة إيرانية تضررت أو دُمرت" جراء الضربات.

 

يذكر أنه منذ تفجر الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط الماضي، شنت إسرائيل وأميركا آلاف الغارات على مناطق عدة في طهران، مستهدفة مواقع ومنصات إطلاق صواريخ، فضلاً عن منشآت عسكرية، وسفن إيرانية.

كما أدت الغارات أيضاً إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار القادة السياسيين والعسكريين.

بينما ردت إيران عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، وعلى دول الخليج أيضاً بزعم استهداف مواقع وقواعد أميركية، إلا أنها حاولت ضرب منشآت مدنية. غير أن الدفاعات الجوية في تلك الدول اعترضت أغلبها.

