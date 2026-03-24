في تكساس.. هلع بعد انفجار في مصفاة نفط

وقع انفجار، فجر الثلاثاء، في مصفاة فاليرو للنفط في في ولاية الأميركية وفقاً للسلطات التي طلبت من السكان الاحتماء.



وكتب مسؤولو في بورت آرثر في تحذير "لضمان سلامة جميع السكان في المنطقة المجاورة وفي ضوء الانفجار الأخير في مصفاة فاليرو، أصدر أمراً بالبقاء في المنازل"، مشيرين إلى أن الأمر ينطبق على مساحة كبيرة من الأرض المحيطة بالمصفاة.

وجاء في بيان لفاليرو: "هناك حريق حالياً في وحدة بمصفاة فاليرو في بورت آرثر. تم التأكد من سلامة جميع الموظفين"، مضيفة أن سلامة العمال "تمثل أولوية قصوى".



وأظهرت تقارير لوسائل إعلام محلية ألسنة لهب وعموداً من الدخان الأسود يتصاعد من المصفاة، فيما أفاد سكان المناطق المجاورة بسماع دوي انفجار قوي هز النوافذ.



وتوظف المصفاة قرابة 800 شخص "لمعالجة الخام الثقيل الحامض والمواد الأولية الأخرى وتحويلها إلى بنزين وديزل ووقود طائرات" وفق موقع فاليرو الإلكتروني.