Najib Mikati
عربي-دولي

في تكساس.. هلع بعد انفجار في مصفاة نفط

Lebanon 24
24-03-2026 | 00:38
في تكساس.. هلع بعد انفجار في مصفاة نفط
وقع انفجار، فجر الثلاثاء، في مصفاة فاليرو للنفط في بورت آرثر في ولاية تكساس الأميركية وفقاً للسلطات التي طلبت من السكان الاحتماء.

وكتب مسؤولو إدارة الطوارئ في بورت آرثر في تحذير "لضمان سلامة جميع السكان في المنطقة المجاورة وفي ضوء الانفجار الأخير في مصفاة فاليرو، أصدر أمراً بالبقاء في المنازل"، مشيرين إلى أن الأمر ينطبق على مساحة كبيرة من الأرض المحيطة بالمصفاة.
وجاء في بيان لفاليرو: "هناك حريق حالياً في وحدة بمصفاة فاليرو في بورت آرثر. تم التأكد من سلامة جميع الموظفين"، مضيفة أن سلامة العمال "تمثل أولوية قصوى".

وأظهرت تقارير لوسائل إعلام محلية ألسنة لهب وعموداً من الدخان الأسود يتصاعد من المصفاة، فيما أفاد سكان المناطق المجاورة بسماع دوي انفجار قوي هز النوافذ.

وتوظف المصفاة قرابة 800 شخص "لمعالجة النفط الخام الثقيل الحامض والمواد الأولية الأخرى وتحويلها إلى بنزين وديزل ووقود طائرات" وفق موقع فاليرو الإلكتروني.
 
مواضيع ذات صلة
سي إن إن: انفجار في مصفاة نفط بولاية قوجا إيلي شمال غربي تركيا
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 11:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: حريق بمصفاة نفط إيلسكي في كراسنودار بعد هجوم بمسيّرات
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 11:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو: مسيرات أوكرانية تصيب مصفاة نفط رئيسية وميناء مهما
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 11:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا: استهدفنا مصفاة نفط في كراسنودار في روسيا
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 11:02:43 Lebanon 24 Lebanon 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:58 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:54 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:13 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:58 | 2026-03-24
Lebanon24
04:54 | 2026-03-24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-24
Lebanon24
04:29 | 2026-03-24
Lebanon24
04:13 | 2026-03-24
Lebanon24
03:36 | 2026-03-24
