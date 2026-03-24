تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

صفارات في ديمونا وشظايا في بئر السبع.. إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه إسرائيل

Lebanon 24
24-03-2026 | 00:26
A-
A+
صفارات في ديمونا وشظايا في بئر السبع.. إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه إسرائيل
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتواصل الحرب في إيران في يومها الخامس والعشرين، الثلاثاء، فيما يتواصل التصعيد.

وفي آخر التطورات، أفاد إعلام إسرائيلي بسماع دوي انفجارات جنوبي إسرائيل بعد إنذار من صواريخ إيرانية، فيما أشار الجيش الإسرائيلي إلى بلاغات عن أضرار بعد سقوط شظايا في عدة مواقع جنوب إسرائيل.
ودوت صفارات إنذار في ديمونا وجنوب إسرائيل، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق دفعة صواريخ جديدة من إيران. كما أفاد مراسلنا بسقوط شظايا في موقعين بمحيط بئر السبع جنوب إسرائيل.

وأطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، صباح الثلاثاء، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي. وبعد قليل، ذكر أن "الصواريخ الإيرانية اخترقت دفاعات صاروخية إسرائيلية عدة".
من جهته، نشر جهاز الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود الحمراء" مقطع فيديو لمبنى متضرر في شمال إسرائيل، وقد أفاد بأنه لم تقع وفيات جراء الحادثة.
وأصدر الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق من صباح الثلاثاء تحذيرات تفيد بأنه رصد صواريخ إيرانية ويعمل على اعتراضها.

هذا وقال مسؤولون أميركيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal إنه من المقرر أن يصل الآلاف من مشاة البحرية الأميركية إلى الشرق الأوسط، يوم الجمعة المقبل، تزامناً مع انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز.
مواضيع ذات صلة
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مدينة بئر السبع وضواحيها جنوبي إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 11:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في بئر السبع جنوبي إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 11:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: 11 مصابا إثر سقوط صاروخ إيراني في بئر السبع جنوبي إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 11:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار لم تكن نتيجة رصد عمليات إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 11:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24

وول ستريت جورنال

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإسرائيلي

مضيق هرمز

الإيرانية

وول ستريت

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:58 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:54 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:13 | 2026-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:58 | 2026-03-24
Lebanon24
04:54 | 2026-03-24
Lebanon24
04:30 | 2026-03-24
Lebanon24
04:29 | 2026-03-24
Lebanon24
04:13 | 2026-03-24
Lebanon24
03:36 | 2026-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24