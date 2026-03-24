صفارات في ديمونا وشظايا في بئر السبع.. إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه إسرائيل

تتواصل الحرب في في يومها الخامس والعشرين، الثلاثاء، فيما يتواصل التصعيد.



وفي آخر التطورات، أفاد إعلام إسرائيلي بسماع دوي انفجارات جنوبي بعد إنذار من صواريخ إيرانية، فيما أشار الجيش إلى بلاغات عن أضرار بعد سقوط شظايا في عدة مواقع جنوب إسرائيل.

ودوت صفارات إنذار في ديمونا وجنوب إسرائيل، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق دفعة صواريخ جديدة من إيران. كما أفاد مراسلنا بسقوط شظايا في موقعين بمحيط بئر السبع جنوب إسرائيل.



وأطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، صباح الثلاثاء، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي. وبعد قليل، ذكر أن "الصواريخ اخترقت دفاعات صاروخية إسرائيلية عدة".

، نشر جهاز الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود الحمراء" مقطع فيديو لمبنى متضرر في شمال إسرائيل، وقد أفاد بأنه لم تقع وفيات جراء الحادثة.

وأصدر الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق من صباح الثلاثاء تحذيرات تفيد بأنه رصد صواريخ إيرانية ويعمل على اعتراضها.



هذا وقال مسؤولون أميركيون لصحيفة " " Wall Street Journal إنه من المقرر أن يصل الآلاف من مشاة البحرية الأميركية إلى ، يوم الجمعة المقبل، تزامناً مع انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي لإعادة فتح .