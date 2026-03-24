تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

غارات اسرائيلية تستهدف مقرات الحرس الثوري ومراكز أبحاث والوحدة المركزية للباسيج في جنوب طهران

Lebanon 24
24-03-2026 | 01:39
A-
A+
غارات اسرائيلية تستهدف مقرات الحرس الثوري ومراكز أبحاث والوحدة المركزية للباسيج في جنوب طهران
غارات اسرائيلية تستهدف مقرات الحرس الثوري ومراكز أبحاث والوحدة المركزية للباسيج في جنوب طهران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع استمرار الحرب بين طهران من جهة، وواشنطن وتل أبيب من جهة أخرى، منذ 28 شباط الماضي، أفاد معهد الحرب الأميركي، الثلاثاء، بأنه قد تم استهداف الوحدة المركزية للباسيج في جنوب طهران، كما أشار إلى أن غارات إسرائيلية أميركية استهدفت مقرات للحرس الثوري بطهران وأصفهان وتبريز وشهركرد. وأشار معهد الحرب الأميركي أيضاً إلى استهداف مراكز أبحاث بطهران متخصصة في الإلكترونيات والصواريخ.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، في وقت سابق الثلاثاء، بأن هجمات استهدفت بنيتين تحتيتين للطاقة في أصفهان (وسط) وخرمشهر (جنوب غرب).

وقالت "فارس" إنه "استمراراً للهجمات الإسرائيلية والأميركية"، استُهدف مبنى إدارة الغاز ومحطة تخفيض الغاز بشارع كافح في أصفهان، ما أدى إلى أضرار في أجزاء من هاتين المنشأتين والمنازل المحيطة بهما.
كما أضافت أنه في الوقت نفسه، نُشرت تقارير تفيد باستهداف خط أنابيب الغاز التابع لمحطة خرمشهر لتوليد الطاقة.

كذلك قال محافظ خرمشهر إن مقذوفاً سقط على المنطقة المحيطة بمحطة خط أنابيب الغاز في خرمشهر، بينما لم يسفر الحادث عن أية إصابات.
تل أبيب وشمال إسرائيل
من جانب آخر، أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي على تليغرام، صباح الثلاثاء.

فيما أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأنه تم اعتراض صواريخ في تل أبيب وشمال إسرائيل.

قصف مستودعات للحرس الثوري والجيش
ومساء الاثنين، استهدف هجوم جوي مستودعات للحرس الثوري والجيش الإيرانيَيْن في بندر عباس جنوب البلاد، حسب وسائل إعلام إيرانية.

كما هزت انفجارات عنيفة العاصمة طهران.

كذلك استهدفت ضربات شمال أصفهان. وسمع دوي انفجار في تبريز شمال غربي البلاد. كما وقعت 3 انفجارات في بوشهر جنوب إيران إثر استهداف القاعدة الجوية والمطار.

اعتراض صواريخ في إسرائيل
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، رصد صواريخ أُطلقت من إيران.

من جهته أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأنه تم اعتراض صاروخين أطلقا على ديمونا جنوب إسرائيل، فيما سقط صاروخ ثالث بمنطقة مفتوحة.

كما أضاف أن صفارات الإنذار دوت في إيلات جنوب إسرائيل.

كذلك تم اعتراض صواريخ في حيفا، فيما دوت صفارات الإنذار. وأفادت مراسلة "العربية" و"الحدث" بسقوط شظايا صاروخ في حيفا، ما خلف أضراراً مادية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إيرانية: استهداف المقر الرئيسي لقيادة الحرس الثوري في جنوب شرق طهران
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 11:03:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مقرا لاستخبارات الحرس الثوري في طهران
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 11:03:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مقرات عدة تابعة للحرس الثوري ووحدة الباسيج في إيران
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 11:03:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا القواعد الأميركية في المنطقة ومراكز الإسناد العسكري الإسرائيلي في الموجة ال62
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 11:03:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

القاعدة

من جهته

تابع
Advertisement
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24