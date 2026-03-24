صواريخ تطال قاعدة للجيش السوري.. اليكم ما جرى

أعلن ، مساء الاثنين، تعرض إحدى قواعده العسكرية قرب بلدة اليعربية الحسكة لقصف صاروخي.



وقالت هيئة العمليات بالجيش السوري، في بيان، إن "القصف نفذ بواسطة 5 صواريخ انطلقت من محيط قرية تل الواقعة بعمق 20 كم داخل الأراضي ".

كما أضافت أنه "تم التواصل والتنسيق مع الجانب حول الحادثة، حيث أكد لنا أن الجيش العراقي بدأ بعملية تمشيط وبحث عن الفاعلين".



كذلك أردفت أن الجيش السوري بحالة تأهب كاملة وسيقوم بمسؤولياته للدفاع عن الأراضي والتصدي لأي اعتداء.



قاعدة خراب الجير

من جانبه، أفاد مراسل "العربية/الحدث" بأن هجوماً صاروخياً استهدف قاعدة خراب الجير بريف الحسكة تواجدت فيها قوات أميركية سابقاً.



كما أوضح المراسل أن التي تعرضت لقصف من تخضع لسيطرة الجيش السوري.



كذلك أضاف أن الفرقة 60 بالجيش السوري تنتشر في القاعدة خراب الجير.