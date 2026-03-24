تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

صواريخ تطال قاعدة للجيش السوري.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
24-03-2026 | 01:41
A-
A+
صواريخ تطال قاعدة للجيش السوري.. اليكم ما جرى
صواريخ تطال قاعدة للجيش السوري.. اليكم ما جرى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الجيش السوري، مساء الاثنين، تعرض إحدى قواعده العسكرية قرب بلدة اليعربية بريف الحسكة لقصف صاروخي.

وقالت هيئة العمليات بالجيش السوري، في بيان، إن "القصف نفذ بواسطة 5 صواريخ انطلقت من محيط قرية تل الهوى الواقعة بعمق 20 كم داخل الأراضي العراقية".
كما أضافت أنه "تم التواصل والتنسيق مع الجانب العراقي حول الحادثة، حيث أكد لنا أن الجيش العراقي بدأ بعملية تمشيط وبحث عن الفاعلين".

كذلك أردفت أن الجيش السوري بحالة تأهب كاملة وسيقوم بمسؤولياته للدفاع عن الأراضي السورية والتصدي لأي اعتداء.

قاعدة خراب الجير
من جانبه، أفاد مراسل "العربية/الحدث" بأن هجوماً صاروخياً استهدف قاعدة خراب الجير بريف الحسكة تواجدت فيها قوات أميركية سابقاً.

كما أوضح المراسل أن القاعدة التي تعرضت لقصف من العراق تخضع لسيطرة الجيش السوري.

كذلك أضاف أن الفرقة 60 بالجيش السوري تنتشر في القاعدة خراب الجير.
أُطلقت من العراق.. صواريخ تطال قاعدة للجيش السوري
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 11:03:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا بـ 5 صواريخ مقرا تابعا للجيش الأميركي في قاعدة الحرير بإقليم كردستان
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 11:03:22 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا قاعدة راوية في الجولان السوري المُحتل بصليةٍ صاروخية
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 11:03:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: استهدفنا قاعدة نفطية ووحدات تحكم بمسيرات ونظام إطلاق صواريخ روسية
lebanon 24
Lebanon24
24/03/2026 11:03:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش السوري

هيئة العمل

العراقية

القاعدة

السورية

العراقي

العراق

عراقية

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24